Wesendorf hat aktuell eine weitere Straßensperrung zu verkraften

Wesendorf

Mehrere aktuelle sowie geplante Baumaßnahmen bestimmen derzeit einen Teil des Lebens in der Gemeinde Wesendorf. Einige von ihnen standen jetzt auf der Tagesordnung des Ausschusses für Bau, Planung und Umweltfragen der Gemeinde. Bürgermeister Holger Schulz informierte die Ausschussmitglieder quasi im Schnellverfahren über den Stand.

Vorgesehen ist in 2021 die Erneuerung der Alten Heerstraße in Wesendorf vom Kreisel in der Dorfmitte bis hin zum Kreisel am Schützenplatz, sagte Schulz und machte darauf aufmerksam, dass diese Bauarbeiten länger andauern werden, da auch der Wasserverband Gifhorn neue Leitungen mit Anschlüssen verlegen werde. Die Sanierungsarbeiten in der Straße Kirchfeld in Westerholz seien abgeschlossen und die Straße Horst in Westerholz soll in 2021 ausgebaut werden.

Die Firma Vörtmann-Rekisa will ihren Bodenabbau westlich der Landesstraße 284 erweitern

Über die Nachnutzung des Offroad-Parks Südheide habe es mit allen beteiligten Behörden und den Investoren ein Gespräch gegeben – hier will Raiffeisen einen Agrarhandel aufbauen. Jetzt könne der Bebauungsplan auf den Weg gebracht werden. Auch seien die laufenden Planungen für den Umbau von Aldi und die Ansiedlung des Drogeriemarktes Rossmann auf gutem Wege und stünden vor der Beteiligung Träger öffentlicher Belange, so Schulz. Eine E-Ladestation könnte nach jetzigem Stand auf dem Edeka-Parkplatz eingerichtet werden, am Schießstand sei die Dachsanierung (rund 80 000 Euro) abgeschlossen und im Schützenhaus laufen derzeit Fenster- und Sanitäreinrichtungssanierungen (100 000 Euro) – letztere Arbeiten verteuerten sich durch Schäden an der Elektrik.

Für die Sanierung des Sportheimes seien die Fördermittel abgelehnt worden, so dass die Sanierung der Sanitäranlagen erst 2021 stattfinden werden. Und im Haus Westerholz sei man zurzeit mit dem Deckenneubau und der Beleuchtung beschäftigt und möchte den Bühnenbereich noch einschließen, sagte Schulz. Ärger bereiten der Gemeinde immer noch abgestellte Lkw in Wohngebieten, denen man mit dem Aufstellen von Verbotsschildern entgegnen möchte. Die Firma Vörtmann-Rekisa hat einen Antrag an die Gemeinde gerichtet, um ihren Bodenabbau westlich der Landesstraße 284 zu erweitern. Schulz verwies auf weitere Gespräche mit der Firma und den zuständigen Genehmigungsbehörden. Der Ausbau der Bushaltestellen sei nahezu abgeschlossen – Schulz verwies noch auf die fünf Haltestellen in der Straße Lerchenberg, zu denen es noch weiterer Gespräche bedürfe.

Die Kreisstraße 7 von Wesendorf Richtung Hankensbüttel ist voll gesperrt

Weiter berichtete Schulz über den Abschluss der Radwegesanierung entlang der Kreisstraße 7 von Wagenhoff nach Wesendorf. Derzeit laufe allerdings eine weitere Vollsperrung nördlich von Wesendorf zwischen dem Kreisel am Schützenplatz bis zur Kreuzung Teichgut / Weißenberge. Der Verkehr wird über die Landesstraße 284 (Kreuzung B4/ Ummern) und die Celler Straße in Richtung Wittinger Straße über die Landesstraße 286 bis Wahrenholz umgeleitet. „Die Sanierung der Kreisstraße 7 in dem Abschnitt wird etwa zwei bis drei Wochen andauern und ist eine Landkreismaßnahme.“

Von Hans-Jürgen Ollech