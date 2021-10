Wesendorf feiert 30 Jahre Partnerschaft mit ungarischer Gemeinde Pakà

Wesendorf

Am 19. Oktober 1991 unterzeichneten im Wesendorfer Rathaus der damalige Wesendorfer Bürgermeister Siegfried Weiß, seitens der Verwaltung Wilhelm Weber, Samtgemeindedirektor Waldemar Butz und der damalige Bürgermeister der ungarischen Gemeinde Pakà, die Partnerschaftsurkunde zwischen beiden Gemeinden. 30 Jahre später wird eine Delegation des Partnerschaftskreises Samtgemeinde Wesendorf/Sektion Ungarn die ungarische Partnergemeinde besuchen. Vom 7. bis zum 12. Oktober wird dort das 30-jährige Bestehen der Partnerschaft gefeiert.

Unter der Leitung des Sektionssprechers Axel Bormann wird sich die elfköpfige Delegation auf die rund 1000 Kilometer lange Reise begeben. Entstanden ist die Partnerschaft zu der ungarischen Gemeinde allerdings schon 1985. Damals wendete sich ein ehemaliger ungarischer Soldat, der 1945 als Kriegsgefangener in Wesendorf untergebracht war, einen Luftangriff im April 1945 überlebt hatte und nach dem Kriegsende in seine Heimat zurückkehren konnte, an die Gemeinde Wesendorf.

Aus einem Brief entwickelte sich die Freundschaft

Jòzsef Lapàt schrieb 1985 dem damaligen Wesendorfer Bürgermeister einen Brief und lud ihn zu einem Besuch nach Pakà ein. Daraus entwickelte sich noch zu Zeiten des Kalten Krieges eine Freundschaft, die schließlich nach der Wende 1989 mit der Unterzeichnung einer offiziellen Partnerschaftsurkunde am 19. Oktober 1991 besiegelt wurde. Seit 1985 hat es zunächst mit der Gemeinde Wesendorf und später mit dem Partnerschaftskreis Samtgemeinde Wesendorf zig Begegnungen wie Schüleraustausche, internationale Jugend- und Erwachsenenprojekte und viele persönliche Begegnungen gegeben. Diese haben zu freundschaftlichen Beziehungen geführt.

Zahlreiche Kameraden der damaligen ungarischen Soldaten, die in Wesendorf in Gefangenschaft lebten, kamen ums Leben und fanden ihre letzte Ruhestätte auf dem Wesendorfer Friedhof. Am Volkstrauertag werden sie noch heute durch Kranzniederlegungen geehrt. Der damalige Gifhorner Landrat Heinrich Warnecke würdigte in seiner Rede während der Partnerschaftsunterzeichnung 1991 die Initiative einiger Wesendorfer Bürger, die sich der Partnerschaft verschrieben hatten. Gerade das ungarische Volk habe in hohem Maße dazu beigetragen, dass nach dem Fall der Mauer 1989, der Weg für die Wiedervereinigung geebnet wurde. Der damalige ungarische Bürgermeister Istvàn Farkas zeigte sich stolz auf diese einzigartige Begegnung, die mit dem Unterzeichnen der Urkunde besiegelt wurde.Seit

Von Hans-Jürgen Ollech