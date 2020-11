Wesendorf: Wohngebiet Demoorweg wird über Kreisel an die Kreisstraße 7 angeschlossen

Wesendorf

Der Bau eines Kreisels an der westlichen Ortseinfahrt von Wesendorf im Zuge der Kreisstraße 7 rückt näher. Pläne gibt es schon lange für das Projekt, jetzt befasste sich der Ausschuss für Bau, Planung und Umweltfragen der Gemeinde ein weiteres Mal mit dem Thema.

An der K 7 soll ein Kreisel installiert werden, über den auch das Wohngebiet am Demoorweg an die Kreisstraße angeschlossen werden soll. Hierfür ist die Zuwegung in die Straße Magnolienring vorgesehen, über die der Anliegerverkehr, der zurzeit über die Straße Krötelberg geleitet wird, eingeplant. Einige Anlieger, die der Sitzung beiwohnten, kritisierten die jetzige Planung, da der Magnolienring keinen Fuß- und Radweg habe und bei stärkerem Durchgangsverkehr gerade für Kinder gefährlich werde.

Im Wohngebiet Demoorweg soll Tempo 30 eingerichtet werden

Ausschussvorsitzender Guido Weichsel ( CDU) regte eine Einbahnstraßenregelung in Richtung des Wohngebietes an und Bürgermeister Holger Schulz sprach von weiteren Gesprächen mit den zuständigen Behörden, um nach Alternativen zu suchen. Ihm sei nach jetziger Planung wichtig, dass durch den Kreisel an der K 7 der Zugangsverkehr nach Wesendorf hinein entschleunigt wird und es damit zu einer Verkehrsberuhigung kommt. Außerdem plane man im Baugebiet am Demoorweg und der damit verbundenen Straße Magnolienring die Einrichtung einer Tempo-30-Zone.

An den Kreisel angebunden werden soll auch ein weiteres Baugebiet – „Vor den Fuhren“. Die Fläche liegt westlich der Auffahrt zum Hammersteinpark. Hier befasste sich der Ausschuss mit den notwendigen Ausgleichsmaßnahmen. Hier empfahl der Ausschuss dem Gemeinderat, die eingegangenen Stellungnahmen aus der Auslegung des Bebauungsplanes zu beschließen.

Für die Umgestaltung der Grünen Lunge soll ein Antrag auf Leader-Förderung gestellt werden

Weiterhin beschloss der Ausschuss die Vergabe des Auftrags für die Anlage einer Blühwiese auf dem Gelände des ehemaligen Spielplatzes an der Parkstraße für insgesamt 9512 Euro. Insgesamt hatte es drei Angebote von Firmen gegeben, die Gemeinde hatte 15 000 Euro eingeplant. Die Entscheidung fiel einstimmig auf die Firma Wulfert aus Schönewörde.

Zudem beschloss der Ausschuss die Umgestaltung der Grünen Lunge. Ein Antrag auf Leader-Förderung soll beim Landkreis gestellt werden und mit der Umsetzungsplanung das Landschaftsplanungsbüro Dipl Ing. A. Schmolke in Meine zu einer Angebotssumme von 3954 Euro beauftragt werden. Weiterhin wird das Planungsbüro mit den Leistungen bis Leistungsphase 3 zu einer Angebotssumme von 38 754 Euro beauftragt, sobald die zu beantragende Förderung positiv entschieden wurde. Für die Umgestaltung der Grünen Lunge werden seitens der Gemeinde Mittel in Höhe von 370 000 Euro im Haushalt 2021 eingeplant.

Von Hans-Jürgen Ollech