Wesendorf: Waltraut und Lothar Damm feiern diamantene Hochzeit

Auf 60 gemeinsame Ehejahre blicken Lothar und Waltraut Damm aus Wesendorf am heutigen Dienstag zurück – und erfreuen sich dabei guter Gesundheit. „60 gemeinsame Jahre schweißen zusammen“, betonen die Jubilare, die sich sehr über das gemeinsam erreichte Ziel der diamantenen Hochzeit freuen. Und trotz Corona-Krise möchten sie den Anlass im Kreise der Familie würdig feiern.

Die erste Begegnung war beim Tanztee am 1. Mai 1959

Der Jubilar Lothar Damm wurde am 10. März 1936 in Härtensdorf bei Zwickau geboren, wuchs dort auf und kam am 4. November 1955 nach Wesendorf. Zwei Jahre war er in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Wesendorf tätig, bevor er am 1. Oktober 1957 in die Bundeswehr eintrat und zwölf Jahre diente. Nach dem Ausscheiden aus der Bundeswehr war Damm für vier Jahre im VW-Werk tätig, bevor er 1974 bis zu seiner Verrentung als Hausmeister im Schulzentrum Wesendorf seine Pflichten erfüllte. Seine Ehefrau Waltraut lernte der damalige Luftwaffensoldat während eines Tanztees am 1. Mai 1959 in Ridders Gasthaus in Wesendorf kennen und ließ sie nicht mehr los.

Zur Familie gehören mittlerweile auch vier Enkelkinder in Gehrden und Berlin

Die Jubilarin wurde am 19. März 1940 in Celle geboren, wuchs auf dem elterlichen Bauernhof im Schmarloh bei Groß Oesingen auf und hatte in Lothar auf Anhieb den „Richtigen“ gefunden, wie sie sagt. Am 8. September 1960 wurde die Hochzeit im Gasthaus Zur Linde in Groß Oesingen gefeiert. Tochter Cornelia wurde am 20. Juni 1965 und Tochter Christina am 17. Februar 1967 geboren. 1969 wurde das schicke Häuschen an der Alten Heerstraße 37 in Wesendorf gebaut, sodass die Familie sich in ihrem eigenen Nest für die Zukunft rüsten konnte. Mit größerem Abstand zu den beiden Schwestern erblickte Sohn Lars am 4. November 1976 das Licht der Welt. Zur Familie gehören zudem mittlerweile vier Enkelkinder, die mit ihren Eltern in Gehrden bei Hannover beziehungsweise in Berlin leben.

Auch die Jubilarin war in ihrem Leben nie untätig und arbeitete in früheren Zeiten einige Jahre in der Kantine der Hammerstein-Kaserne sowie 28 Jahre im Schulzentrum Wesendorf als Reinigungskraft. Zudem übernahm das Jubelpaar von 1972 bis 1982 die Verwaltung des Schützenhauses, wobei die Jubilarin sich fast 50 Jahre um die Sauberkeit und Ordnung dort kümmerte. Der Jubilar war als ehemaliger Fahrlehrer der Bundeswehr auch bei den Schülern sehr beliebt, mehr als zwei Jahrzehnte war er am Schulzentrum Wesendorf für die Verkehrserziehung zuständig.

Die jahrzehntelange Freundschaft in der Kegelgruppe möchten sie nicht missen

„Unser Urlaub führte uns eigentlich nur immer wieder zu ehemaligen Kameraden nach Neuburg an der Donau, Rheine und Leck“, berichtet das Jubelpaar und freut sich auch über die jahrzehntelange Freundschaft in der Kegelgruppe, die es nicht missen möchte. Darüber hinaus spielt die Jubilarin regelmäßig Karten mit Freundinnen und der Jubilar hat sich dem Singen in der Liedertafel Wesendorf verschrieben, um auch außerhalb der Zweisamkeit die sozialen Kontakte zu pflegen. „Wir haben viel gearbeitet, viel erlebt und sind mit unserem gemeinsamen Leben bisher glücklich und zufrieden“, bekennen die Jubilare und hoffen, dass es noch viele schöne Jahre so bleibt.

Von Hans-Jürgen Ollech