Vokalensemble aus Russland mit Konzert-Doppelpack

Wahrenholz

Gleich zwei Auftritte des russischen Vokalensembles Harmonie aus St. Petersburg gehören in diesem Jahre zum erweiterten Konzertprogramm des Kulturvereins Samtgemeinde Wesendorf. Am 6. März werden die Sänger um 19 Uhr in der St. Nicolai und Catharinen-Kirche Wahrenholz auftreten und am 30. März um 19.30 Uhr in der Friedenskirche in Groß Oesingen.

Die Sänger kommen auch in diesem Jahr auf seiner Gastspielreise durch Europa für einen Zwischenstopp in die Samtgemeinde Wesendorf, um das Publikum mit ihrem Gesang zu erfreuen. Das Vokalensemble interpretiert den Chorgesang mit zwei ersten Tenören, zwei zweiten Tenören, Bariton und Bass. Typisch für geistliche russische Gesänge sind tiefste Bassstimmen und höchste Tenorstimmen. Das Gesamtensemble beeindruckt mit überwältigendem Klangvolumen zu den russischen Volksweisen und geistlichen Liedern und kann mit seinem gewaltigen Stimmvolumen einen Kirchenraum füllen.

Dank eines großen Klangspektrums vom hohen Tenor bis zum tiefen Bass hat sich das Harmonie-Vokalsextett eine große Fangemeinde in Deutschland erobert – sowohl im gemeinsamen Klang als Ensemble als auch bei den solistischen Vorträgen der sechs Sänger. Denn zu den Stärken der Gruppe unter der Leitung von Dirigent Alexander Andrianov gehört die Fähigkeit jedes Harmonie-Mitgliedes, auch als Solist aufzutreten. Das Repertoire umfasst geistliche Werke vom 14. Jahrhundert bis zur Moderne, weltliche Musik und russische Volkslieder. Die Sänger wechseln von sakralen Liedern zu temperamentvoller russischer Folklore. Es werden dunkle Wälder, verschmähte Liebe und die Einsamkeit der russischen Steppe besungen. Alle Sänger des 1995 gegründeten Vokalensembles sind entweder Absolventen oder Dozenten des Konservatoriums in St. Petersburg.

Der Eintritt an diesem Konzertabend ist frei, die Künstler bitten am Ende der Veranstaltung um eine Spende.

