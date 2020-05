Viertklässler schreiben Senioren Briefe

Wesendorf

Die Viertklässler der Grundschule am Lerchenberg in Wesendorf haben neue Brieffreunde gefunden – und daran sind die Corona bedingten Einschränkungen schuld. Seit Unterrichtsbeginn Anfang Mai stehen die Kinder in postalischem Kontakt mit den Bewohnerinnen und Bewohnern der Seniorenresident Am Park.

Durch die Lockerungen der Corona-Maßnahmen findet an der Grundschule am Lerchenberg in Wesendorf jetzt wieder Unterricht statt. Um so wenig Schüler wie möglich in einem Raum zu haben, wurde jede Klasse in zwei Gruppen mit je zehn Kindern geteilt, die abwechselnd zum Unterricht erscheinen. Bei den Schülerinnen und Schülern sorgte das für viele Überlegungen, aus denen die Idee entstand, der jeweils anderen Gruppe Briefe zu schreiben.

Ein Besuch war nicht erlaubt

Doch warum bei den Mitschülern aufhören? Der Aktion folgte der Entschluss, auch anderen zu schreiben. „Wir haben uns gefragt, wie es unseren älteren Mitmenschen so geht. Und gerade können wir ja nicht einfach ins Seniorenheim gehen. Aber wir denken auch an sie, und da haben wir diese Idee gehabt, ihnen auch zu schreiben“, erklärt die Viertklässlerin Momo. Die Grundschüler schrieben Briefe an die Bewohnerinnen und Bewohner der Seniorenresidenz Am Park in Wesendorf. Darin stellten sie allerhand Fragen: „Wie geht es Ihnen?“, „Was ist Ihr Lieblingsessen?“, „Was spielen Sie mit Ihren Freunden in der Seniorenresidenz?“

Vor Ort freuten sich Empfänger und Mitarbeiter über die Post, die jetzt noch beantwortet werden soll. Und darauf wiederum warten die Schüler voller Vorfreude. Nachdem sie ihre Briefe abgegeben hatten, besuchten die Viertklässler noch die ambulant betreute Seniorenwohngemeinschaft in Wesendorf und gestalteten für die Bewohnerinnen und Bewohner Bilder und Fensterschmuck.

