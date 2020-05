Viele Ideen für die Nachnutzung des Hofs Wegmeyer

Wesendorf

Was soll aus dem ehemaligen landwirtschaftlichen Hof Wegmeyer an der Celler Straße 2 mitten in Wesendorf werden? Die Gemeinde hat das 10 753 Quadratmeter große Gelände im Jahr 2017 gekauft, ein Nutzungskonzept gibt es bislang nicht. Mittlerweile liegt aber eine Machbarkeitsstudie vor mit einer Sammlung von Ideen, die nach der öffentlichen Vorstellung der Studie in der Ratssitzung am Montag, 18. Mai, um 18.30 Uhr im Schützenhaus in den Fraktionen beraten werden sollen.

Die Machbarkeitsstudie – sie liegt der AZ vor – ist die Masterarbeit von Maren Ohlhoff an der Universität Vechta. Sie hat Fragebögen entwickelt, die im vorigen Herbst von Wesendorfern digital und analog beantwortet werden konnten, um verschiedene Nutzungsideen zu sammeln und anschließend auszuwerten. Mit 75 auswertbaren Antworten – Maren Ohlhoff weist ausdrücklich darauf hin, dass das keine repräsentative Beteiligung ist – liegt der Rücklauf bei 1,13 Prozent der Wesendorfer. „Das Ergebnis ist zwar nicht repräsentativ, aber es lassen sich Tendenzen und Kontroversen erkennen“, schreibt sie.

Erhalt des ortsbildprägenden Charakters

Wichtig sei – so Maren Ohlhoff – der Erhalt des ortsbildprägenden Charakters der Anlage mit ihren hohen Bäumen. Das Ensemble stehe für die dörfliche Struktur und könne, so das Ergebnis ihrer Masterarbeit, ein identifikationsstiftendes Element für die Bewohner werden. Vor allem hätten die Teilnehmer der Befragung den Wunsch nach Begegnungsmöglichkeiten geäußert, sei es bei einem Wochenmarkt auf dem Areal, in einem Indoorspielplatz oder in einem Haus der Vereine. Ein Veranstaltungsgelände für Weihnachtsmärkte, ein Mehrgenerationenhaus, Tagespflege, Kinderbauernhof, Mehrgenerationenhaus, aber auch ein Feuerwehrhaus wurden als Ideen ebenso genannt wie allgemein nutzbare günstige Mietwohnungen oder ein Pflegeheim und eine Kita.

In ihrer Masterarbeit weist Maren Ohlhoff darauf hin, dass die „Kleinstadt in peripherer Lage“ zwar wegen des Zuzugs von außen bei der Ausweisung neuer Baugebiete ein Bevölkerungswachstum aufweist – fünf Prozent zwischen 2011 bis 2018 –, aber in der Bevölkerungsentwicklung der Anteil der Über-60-Jährigen insgesamt stark zunimmt. Sie weist auf die Gefahr hin, dass alt gewordene Bewohner von Einfamilienhäusern mit großen Grundstücken sie irgendwann nicht mehr bewirtschaften können und wegziehen. Deshalb sei der Bau von größeren Mietwohnungen ein wichtiger Aspekt, um die Ortsansässigen an Wesendorf zu binden und eine Abwanderung zu verhindern. Bindung besteht laut Maren Ohlhoff in der Förderung sozialen Lebens, Begegnungsorten und ehrenamtlichem Engagement.

Expliziter Wunsch nach einer Eisdiele

Der Großteil derjenigen, die die Fragebögen ausgefüllt haben, lebt gerne in Wesendorf. Verbesserungen seien gewünscht im Bereich Restaurants und Cafés – unter dem Begriff „Ausgehmöglichkeiten“ zusammengefasst, wobei ausdrücklich der Wunsch nach einer Eisdiele geäußert wurde – und im Bereich Wohnraum.

Nun ist die Politik gefragt, die Ideen und Szenarien aufzugreifen und auf ihre Machbarkeit abzuklopfen. Dabei soll nach Möglichkeit die Bevölkerung weiter einbezogen werden, schlägt Maren Ohlhoff vor. Sie wird dem Rat die Machbarkeitsstudie noch ausführlich vorstellen. Im Bauausschuss merkte Andreas Hoffmann an: „Die Studie ist eine Grundlage, über die wir uns selber erst noch Gedanken machen müssen.“ Der Politik ist grundsätzlich allerdings wichtig, dass an dieser zentralen Stelle einer „unerwünschten baulichen Entwicklung im Innenbereich vorgebeugt werden sollte“, wie es in der Verwaltungsvorlage formuliert ist.

