Wesendorf

„Das ist wie Tag und Nacht“, beschreibt Lutz Dietrich von der Gifhorner Kreisverkehrswacht den Unterschied von Autos vorm Baujahr 2018/19 und jenen danach, die vollgestopft sind mit modernen Assistenzsystemen – und deshalb mitunter gar nicht immer einfach zu bedienen sind. Ein erster Kursus für Autofahrer und -fahrerinnen, die in die Materie einsteigen wollten, fand jetzt auf dem Übungsgelände im Hammersteinpark statt.

ABS und ESP gibt’s schon lange und kennt wohl jeder. Aber wie steht es mit Spurhalte-Assistent, Abstandshalte-Tempomat (ACC), Travel-Assist, Lane-Assist, die Einparkhilfe oder gar die Einparkhilfe bei Anhängerbetrieb? Wenn es keine gedruckte Betriebsanleitung fürs Auto mehr gibt – und das ist heute meist der Fall –, muss man sich erst mal durchs Menü des Fahrzeugs klicken, um Erklärungen zu bekommen, weiß Dietrich. Beispielsweise beim Golf VIII, bei dem schlicht alles über das Touch-Display läuft – oder eben auch nicht.

Technik wird immer schnelllebiger

Auch durch Corona bedingt, seien in Autohäusern oder direkt ab Werk in Wolfsburg „ausführliche Einweisungen ins Fahrzeug eine Seltenheit“ geworden, sodass stolze Besitzer eines Neuwagens nicht selten mit der Bedienung überfordert sind. Ebenso wie Mitarbeiter jener Verkaufsstellen: „Die Technik und deren Bedienung verändert sich mittlerweile schneller, als man gucken kann.“ Auch deshalb sieht Dietrich in den neuen Assistenzsystemen nicht nur kleine effektive Helferlein, sondern mitunter auch Sicherheitsrisiken.

Diese zu minimieren und in den Griff zu bekommen, war Inhalt des Kurses, an dem fünf Teilnehmer in vier Autos teilnahmen. Am Start waren ein Golf VII, der vollelektrische Skoda Enyaq, ein ID3 von VW und ein T-Roc desselben Herstellers. Deren Besitzer oder Besitzerinnen absolvierten zunächst einen Theorieteil, bei dem Dietrich die verschiedenen Assistenzsysteme verhandelte, die derzeit auf dem Markt sind. Und beim E-Auto geht ohne Smartphone sowieso kaum noch etwas.

Löscht die Sitzerkennung den Rückwärtsgang?

Auch Technik-Anekdoten machten die Runde, wie etwa die der Enyaq-Fahrerin. Bei ihr springe regelmäßig der Rückwärtsgang raus, wenn sie sich nicht auf den Blick in den Spiegel respektive die Rückfahrkamera verlasse, sondern sich umdrehe. Ihre Vermutung: Verantwortlich für das „Rausspringen“ des Ganges sei die Sitzerkennung, die durch die Gewichtsverlagerung beim Umdrehen falsche Schlüsse ziehen würde. Zum Seminar angemeldet habe sie sich auch, um endlich die Standheizung ihres Wagens angemessen einstellen zu können.

Nach der Theorie die Praxis

Moderne Technik im Auto: Lutz Dietrich (rechts; hier mit KfZ-Obermeister Stefan Pingel) leitete den Kursus. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Nach der Theorie kam die Praxis auf dem Übungsgelände der Verkehrswacht. Nicht nur was die Verwendung der verschiedenen Einparkhilfen betrifft, sondern wo dank künstlichen Regens auch Notbremsassistent und Co. ausprobiert und ausgereizt werden konnten – mittels „Schockbremsung“ aus Tempo 50 und 65. Nicht alle Teilnehmer trauten sich das respektive vertrauten den Assistenzsystemen auf Anhieb. Aber Übung macht ja bekanntlich den Meister.

Mehr Kurse im kommenden Jahr

Der Kursus zu den Assistenzsystemen war laut Dietrich im Übrigen für die Verkehrswacht so etwas wie eine Fingerübung und Versuchsballon in Einem: „Wir wollten damit die Bedarfe ermitteln, um Konzepte zu erstellen für künftige Angebote. Denn der Einsatz der Technik in neuen Autos wird nicht weniger werden.“ Im kommenden Jahr sollen dann vermehrt entsprechende Kurse laufen.

Von Jörg Rohlfs