Wesendorf: Trinkgelage und Sachbeschädigung

Wesendorf

An einem der ersten beiden Apriltage gelangten bislang Unbekannte auf das Vereinsgelände des Wesendorfer Tennisclubs und hielten dort ein Trinkgelage ab, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Neben den entsprechenden Hinterlassenschaften wurden auch Beschädigungen an der Eingangstür und einem Zaunelement festgestellt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Da auch ein Lagerfeuer entfacht wurde, fanden die Taten vermutlich in den Abend- oder Nachtstunden statt. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Wesendorf unter Tel. (05376) 97 65 60 entgegen.

Von der AZ-Redaktion