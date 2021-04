Wesendorf

Da wollte das Brückenjahrschulteam (Rominta Boden, Anja Papendorf, Gundhild Schnitzmeier) der Grundschule Wesendorf nicht einfach tatenlos zusehen, wie Corona die Kennenlernphase der künftigen Grundschülerinnen und Grundschüler ausbremst. Daher schrieb das Trio einen Brief an jedes Kind, das ab September die Einrichtung besucht.

Markante Stationen der Schule erkunden

„Im September beginnt eine aufregende Zeit für dich, die Schulzeit! In den vergangenen Jahren haben wir Lehrerinnen und Lehrern zusammen mit den Erzieherinnen und Erziehern aus den Kitas einige schöne Aktionen mit euch zukünftigen Schulkindern durchgeführt. Leider ist wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr alles ein bisschen anders. Trotzdem möchten wir dir die Gelegenheit geben, unsere Schule noch vor der Einschulung kennen zu lernen.“ Die Idee: Die Jungen und Mädchen machen eine Rallye rund um die Schule und erkunden anhand vieler Fragen schon einmal markante Stationen.

Unter anderem sollen Tischtennisplatten gezählt werden

Da gilt es zu entdecken, welche Tiere im Fenster der Klasse 2a flattern. Auch die Tischtennisplatten wollen gezählt sein. Und im Baum an der Ecke Fußballplatz/Obstwiese hängt ein Nistkasten, an dessen Boden ein Bild ist, das es nachzuzeichnen gilt. Und es gibt noch viele Fragen und Aufgaben mehr, die die Kinder alleine oder mit Eltern am besten Nachmittags oder am Wochenende lösen können.

Für jeden Teilnehmer gibt es eine kleine Überraschung

Die ausgefüllten Zettel gehen bis Ende April zurück an die Ideengeber. Die versprechen: Dafür gibt es eine kleine Überraschung.

Auch mit weiteren kreativen Ideen stellt das Brückenjahr-Team die Grundschule vor, unter anderem mit kleinen Filmen. In einem führt der schuleigene Stoffmaulwurf durch das Schulgebäude.

