Sanierungen im Sportheim des WSC sollen möglichst bald starten

Noch gibt es keine Zusage des Landes, ob die Gemeinde Wesendorf und der Sportclub mit Fördermitteln für die Sanierung des Wesendorfer Sportheims rechnen können. Gemacht werden soll aber auf alle Fälle etwas – die Sanitär- und die Heizungsanlagen im Bestandsbau sollen dieses Jahr saniert werden, die Sanitäranlagen im Anbau im nächsten Jahr. Beide Bereiche sind stark sanierungsbedürftig, „da brechen schon mal Wasserleitungen“, wie Bürgermeister Holger Schulz im Bauausschuss drastisch veranschaulichte. Es gehe bei der Sanierung um Funktionalität, nicht um Schönheit.

Billig wird es nicht: Die Gesamtkosten für die Sanierung beider Sanitärtrakte werden auf etwa 662 000 Euro geschätzt. Für den ersten Bauabschnitt im Bestandsbau geht die Gemeinde von 482 000 Euro aus und sieht vor, einen Puffer für Unvorhergesehenes in Höhe von 20 000 Euro bereit zu stellen. Die Höhe der Förderung beträgt maximal 40 Prozent.

Bereits im vorigen Jahr hatte der Rat beschlossen, einen Fachplaner für die Vorentwurfsplanung der Maßnahme zu beauftragen. Allerdings hatte das Land mitgeteilt, dass 2019 so viele Förderanträge eingegangen seien, dass Wesendorf noch nicht berücksichtigt werden konnte. Nun soll es in diesem Jahr angehen. Der Bauausschuss empfahl einstimmig, die Planungsgruppe A+I mit Ausführungsplanung und Vorbereitung der Vergabeunterlagen zu beauftragen, damit die Ausschreibung sofort nach der Entscheidung des Landes starten kann, sobald der Förderbescheid für das Programm „ Sanierung und Modernisierung von Sportstätten“ vorliegt. Die Gemeinde hofft noch im Mai darauf.

Neuer Anlauf für Straßenausbau

Straßenausbauprogramm: Die Wesendorfer Politik unternimmt einen neuen Anlauf für die Straße Horst in Westerholz. Quelle: Marion Schuckart

Ebenfalls um die Beauftragung eines Planungsbüros ging es beim Ausbau der Straße Horst in Westerholz. 2018, als die Gemeinde die Anwohner über die Ausbaupläne informierte, regte sich dagegen so massiver Widerstand, dass das Straßenausbauprogramm erstmal auf Eis gelegt wurde. Anfang 2020 hat die Gemeinde dann die Straßenausbaubeitragssatzung aufgehoben, nun unternimmt sie einen neuen Anlauf. Zwei Planungsbüros haben sich um den Auftrag beworben, wobei Bauausschussvorsitzender Guido Weichsel ( CDU) sich wunderte: „Das eine Büro geht von 400 000 Euro Baukosten aus, das andere nur von 200 000 Euro.“ Den Vorschlag, sich die Ausbauvarianten von beiden Büros vorstellen zu lassen, lehnte der Ausschuss mehrheitlich ab. Bei einer Enthaltung wurde das Büro empfohlen, das die niedrigen Kosten angesetzt hat. Andreas Hoffmann ( SPD): „Ohne Straßenausbaubeiträge können wir uns sowieso nur noch das leisten, was dringend erforderlich ist.“

Spielplatz wird zur Matschkuhle

Ein weiteres Thema war der Spielplatz in Westerholz, der sich bei dem vielen Regen im Februar und März in eine Matschkuhle verwandelt hatte. Das Wasser blieb stehen und versickerte nur sehr langsam bis gar nicht. Inzwischen ist der Grund bekannt: Der Boden ist zu stark verdichtet, das Grundwasser steht dort sehr hoch, und im Verhältnis zur Straße und den Nachbargrundstücken liegt die Fläche recht tief. Deshalb sollen nun Holzhackschnitzel dort aufgebracht werden – Kostenpunkt: 14 100 Euro. Etwa alle zwei Jahre muss eine neue Schicht von etwa zehn Zentimetern aufgebracht werden, wofür jeweils etwa 4000 Euro anzusetzen sind. „Rasen pflegen und mähen müssten wir ja auch“, wies Schulz darauf hin, dass auch andere Varianten Folgekosten bedeuten würden.

Apropos Spielplätze: Zurzeit ist wegen der Corona-Pandemie nur eine eingeschränkte Nutzung möglich. „Wir haben an alle Spielplätze entsprechende Plakate gehängt“, informierte Schulz. So gelten die Abstandsregeln, und außerdem müssten Kinder von einer Aufsichtsperson begleitet werden. Nicht geklärt sei, wie viel Fläche pro Kind zugrunde gelegt wird und wie viele Kinder eine Aufsichtsperson begleiten darf. „Da appellieren wir an den gesunden Menschenverstand.“

Von Christina Rudert