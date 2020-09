Ein neues Feuerwehrhaus für Wesendorf – das ist der größte Brocken des Feuerwehrbedarfsplanes, den der Wesendorfer Samtgemeinderat jetzt beschlossen hat. Ob die insgesamt fast acht Millionen Euro wie geplant reichen werden, wird sich zeigen – denn in gleicher Sitzung wurde auch beschlossen, 44 000 Euro Mehrkosten für den Anbau an das Feuerwehrhaus in Pollhöfen frei zu geben.