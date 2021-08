Wesendorf

Lösungen gemeinsam erarbeiten und bei der Digitalisierung in den Schulen Nachholbedarf auflösen: Diese Schwerpunkte setzt Rolf-Dieter Schulze, der Samtgemeindebürgermeister werden will. Er sieht sich von vier Parteien in seiner Kandidatur unterstützt.

Wann und wo sind Sie geboren?

Am 16. Januar 1963 in Wittingen

Familienstand/Kinder?

Verheiratet, 2 Söhne

Seit wann sind Sie politisch aktiv?

Ich verfolge die Regional- und Kommunalpolitik seit jeher

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Die gemeinsame Unterstützung von CDU und SPD, sowie die weitere Unterstützung von Grünen und Unabhängigen

Welche Hobbys haben Sie?

Familie, Radfahren und das Schützenwesen

Welches Buch/welche Zeitschrift liegt auf Ihrem Nachttisch?

Ich lese nicht im Bett, aber sonst eher Fachzeitschriften

Worüber können Sie lachen?

Über gute Witze oder Comedy, die niemanden beleidigt

Was macht Sie traurig?

Die große Lücke zwischen „armen und reichen“ Menschen weltweit

Bauland in der Samtgemeinde: Wie sehen Sie die weitere Entwicklung, und was muss dabei beachtet werden?

Wahl zum Samtgemeindebürgermeister in Wesendorf: Rolf-Dieter Schulze tritt an. Quelle: privat

Sämtliche Gemeinden sollten, speziell für junge Familien und die älteren Generationen, ausreichend Bauland und altersgerechten Wohnraum zur Verfügung stellen. Dabei dürfen wir aber auf keinen Fall unsere historisch gewachsenen Ortskerne vergessen. Die oberste Aufgabe der Samtgemeinde Wesendorf sehe ich darin, die Mitgliedsgemeinden nach Kräften dabei zu unterstützen. Flächennutzungs- und Bebauungspläne müssen wieder gemeinsam entwickelt, abgestimmt und anschließend ausgewiesen werden.

Was ist aus Ihrer Sicht in Sachen Kinderbetreuung und Schullandschaft in den kommenden Jahren am dringendsten zu erledigen, und welche Probleme sind dabei aus dem Weg zu räumen?

Wir benötigen vorausschauende Planungen. Es müssen endlich frühzeitig, gemeinsame Gespräche zum Bau und zur Erweiterung von Krippen, Kitas und unserer Schullandschaft aufgenommen werden. Überdies besteht ein extremer Nachholbedarf beim Thema Digitalisierung in unseren Schulen. Hier liegen enorme Herausforderungen vor uns, die mit gemeinschaftlichen Anstrengungen aller Spezialisten, Fachabteilungen und involvierten Unternehmen zu einer erfolgreichen Umsetzung führen müssen.

Welche Ausgaben kommen aus Ihrer Sicht in den kommenden fünf Jahren auf die Samtgemeinde zu, und wie kann diese das finanziell stemmen, ohne sich zu verschulden oder die Gemeinden stärker zu belasten?

Dies wird sich auf die Hauptaufgaben wie Schulen, Kitas, Feuerwehren und die Verwaltung konzentrieren. Die gemeinsam erarbeiteten Lösungen müssen einerseits herausragend und andererseits auch finanzierbar sein. Die Einnahmesituation unserer Gemeinden muss gestärkt werden. Zudem gilt es, sämtliche Fördermöglichkeiten auszuschöpfen. Bedingung sind außerdem ausgewogene Kreisumlagen, und das Land muss die Finanzen ausreichend ausgleichen. Dafür sind Verhandlungsgeschick und gute Argumente gefragt.

Von Dirk Reitmeister