Wesendorf

Am Silvestertag wurde in Wesendorf ein betrunkener Radfahrer gemeldet. Dieser war mit seinem Rad zu Fall gekommen. Vor Ort traf die Funkstreifenwagenbesatzung einen 45-jährigen Wesendorfer an. Er hatte Schwierigkeiten beim Stehen und Gehen. Eine Überprüfung ergab den Verdacht auf einen Betäubungsmittelkonsum vor der Fahrt. Daher erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Da die Person dabei zu randalieren begann und sich nicht beruhigen ließ, wurde sie zur Ausnüchterung von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Von unserer Redaktion