Lichterloh schlugen die Flammen aus dem Motorraum eines schwarzen Polo: Auf der Ummerschen Kreuzung an der B4 brannte am Montagmittag der Wagen aus, die Fahrerin und ihr kleines Kind konnten sich unverletzt retten.

Wesendorf: Polo an der Ummerschen Kreuzung in Flammen

