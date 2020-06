Samtgemeinde Wesendorf

Nach einem anonymen Hinweis gelang es Drogenfahndern der Polizeiinspektion Gifhorn am Donnerstagnachmittag, in der Samtgemeinde Wesendorf einen Mann zu überführen, der in seinem Keller illegal Cannabispflanzen angebaut hatte. Mit einem von der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantragten Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Hildesheim suchten die Ermittler die Wohnung des 36-jährigen Tatverdächtigen auf und fanden im dortigen Keller tatsächlich elf Pflanztöpfe vor, die allerdings schon abgeerntet waren. Den Ertrag in Form von 400 Gramm Marihuana guter Qualität fanden die Beamten dann im Schlafzimmerschrank des 36-jährigen, der sich durchweg kooperativ und geständig zeigte.

Lesen Sie auch:

Anzeige

Von der AZ-Redaktion