Wesendorf

„Wenn man sich wegen der Corona-Pandemie schon nicht richtig treffen darf, dann müssen wir andere Wege beschreiten, um die Kids bei Laune zu halten“, sagte die Jugendfeuerwehrwartin der Jugendwehr Wesendorf (JFW) Alessa Harms. Und das macht die Jugendfeuerwehr ziemlich professionell mit Online-Diensten. Natürlich geht’s dabei auch darum, sich wenigstens digital mal zu sehen und miteinander Spaß zu haben, aber die Jugendlichen lernen durchaus auch was.

„Eigentlich haben wir jeden Montagabend von 18 bis 19.30 Uhr unseren Dienst, doch das geht ja nun überhaupt nicht mehr“, stellt Alessa Harms fest. Nachdem die Jugendlichen voriges Jahr noch die Weihnachtsbäume eingesammelt und danach einen gemeinsam Tag im Harz verbracht hatten, war erstmal Schluss mit den Diensten. Zwischen den beiden Lockdowns trafen sich die Jugendlichen noch mal mit maximal zehn Leuten im Freien, und dann war Schluss. Keine Wettkämpfe, keine Leistungsspange, keine Zeltlager.

Zur Galerie Das Betreuerteam der Jugendfeuerwehr Wesendorf hat was Tolles auf die Beine gestellt: Wie aus einem richtigen Studio informiert es die 27 Jungen und Mädchen über Geräte und Einsatzfahrzeuge, zum Thema Waldbrandkatastrophe von 1975 waren sogar zwei Zeitzeugen da.

Fahrzeug- und Gerätetechnik war das erste Thema

Das neunköpfige Betreuerteam kam auf die Idee, für die 20 Jungen und sieben Mädchen online etwas auf die Beine zu stellen. Der Online-Dienst wurde geboren. Auf dem Dienstplan des ersten Abends stand die Fahrzeug- und Gerätetechnik der Wesendorfer Stützpunktwehr. Dabei erklärten die Betreuer Alessa Harms, Maylin Hildebrandt und Alexander Tietge sowie der Gerätewart Sigurd Becker den Kindern und Jugendlichen anhand der vorhandenen Einsatzfahrzeuge und des Gerätes die Einsatzmöglichkeiten und deren Zusammenhänge. „Damit landeten wir schon gleich einen Volltreffer“, berichtet Alessa Harms.

Thema des nächsten Dienstes war die Waldbrandkatastrophe 1975. 15 Kinder und Jugendliche lauschten interessiert den beiden Zeitzeugen Alfred Grapatin und Sigurd Becker, der stellvertretende Jugendfeuerwehrwart Alexander Tietge moderierte den Abend, und Maylin Hildebrandt hatte wieder ihr ganzes Equipment einschließlich Strahler, Kameras und Mikrofone aufgebaut: Ein echtes Studio entstand, von Alessa Harms am PC gesteuert.

Zahlreiche Informationen zu der Waldbrandkatastrophe

Nach einem Videospot über die damaligen Einsätze berichtete Tietge von den großen Herausforderungen für die bis dahin schlecht ausgestatteten Wehren, vom Kompetenzgerangel zwischen den Vertretern der Wehren, Kommunen und Landkreisen. Er erinnerte an den Tod des damaligen Kreisbrandmeisters Meyer aus Wahrenholz sowie fünf Kameraden im Raum Meinersen, die dem Flammenmeer nicht mehr entrinnen konnten. Grapatin, damals 22 Jahre alt, war mit der Grußendorfer Wehr dabei. Becker, gerade 15 Jahre alt, unterstützte das THW.

Die Bevölkerung war damals den Einsatzkräften gegenüber sehr dankbar, berichteten Grapatin und Becker. Tietge erklärte anschließend, wie nach der Katastrophe die Feuerwehren nach und nach besser ausgerüstet wurden bis zum heutigen Stand. Er erwähnte die Erhöhung der Einsatzbereitschaft der Wehren mit größeren und besseren Fahrzeugen und Tanklöschfahrzeugen, die Digitalisierung der Funkausstattung und den schweren Atemschutz, den es damals in den ländlichen Wehren noch nicht gab.

Bis zu einem richtigen Präsenzdienst geht es online weiter

Es war beeindruckend und ausgesprochen informativ, was die Jugendwarte der Wesendorfer Jugendwehr da auf die Beine gestellt hatten, um den Nachwuchs bei der Stange zu halten. „Bis zu einem richtigen Präsenzdienst wird es wohl noch weitere Online-Dienste beim Feuerwehrnachwuchs in Wesendorf geben“, kündigt die Jugendfeuerwehrwartin Alessa Harms an.

Lesen Sie auch:

Von Hans-Jürgen Ollech