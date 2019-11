Wesendorf

Vor zwei Wochen wurde das neue Multifunktionsfeld am Fußballplatz bereits eröffnet. Jetzt stand die offizielle Übergabe vom Wesendorfer Sportclub und der Gemeinde an die Jugendlichen im Ort an. Die machten sich während der Übergabe allerdings rar.

Bedenken wegen Lärmbelästigung

Von der Idee bis zur Eröffnu...