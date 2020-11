Wesendorf

Weil es in diesem Jahr keinen Familiengottesdienst geben wird an Heiligabend in der St. Johanniskirche, wird es auch kein Krippenspiel geben. Deshalb greift man in der Gemeinde nun zu drastischen Mitteln – und fertigt aus Holz lebensgroße Figuren der Weihnachtsgeschichte, um bis zum Fest sie nach und nach im Dorf aufzustellen.

Treibende Kraft bei der Aktion ist Diakonin Susan Haydecke, nicht nur an der Stichsäge, sondern auch als Ideengeberin. „Jetzt in der Corona-Zeit, wo wir so vieles nicht dürfen, wollen wir damit im wahren Sinne des Wortes sichtbar machen, dass es Weihnachten doch gibt und dass es bald kommt.“ Ein anderer positiver Nebeneffekt sei, dass die aktuellen Konfirmanden im Rahmen der Aktion die Möglichkeit erhielten „Gemeinde zu erleben“.

Konfirmanden helfen mit beim Bemalen

Unter anderem am vergangenen Samstag, als im Gemeindehaus an der Alten Heerstraße ein Arbeitseinsatz stattfand, bei dem Haydecke im Obergeschoss nicht nur weitere der insgesamt 16 Figuren sägte aus den rund 20 Millimeter dicken, wasserfest verleimten Multiplex-Platten aus Birkenholz. Auch einige Konfirmanden, kamen um zu helfen, so wie Sophie Hoffmann und Talina Hock. Die beiden 13-Jährigen bemalten – ebenso wie Pastorin Nina Junghans – Engel, Weise, Schafe und Maria und Josef. „Es macht Spaß“, lautete ihr Fazit.

Vor dem Aktionstag hatte Küsterin Irene Kremer die Kanten der bis dahin schon ausgesägten Figuren glatt geschliffen und das Holz grundiert. Nach dem Bemalen würde nochmal Klarlack aufgetragen, „damit die Figuren wirklich wetterfest sind. Wir wollen sie nämlich noch öfter verwenden“, so Haydecke. Zuerst einmal sollen sie in der kommenden Adventszeit zum Einsatz kommen, genau gesagt am kommenden Sonntag.

Weihnachtsgeschichte bei einem Spaziergang erlaufen

„An diesem ersten Advent werden wir Maria mit Engel vor der Kirche aufstellen“, kündigt Pastorin Junghans an. In den folgenden Wochen bis Weihnachten sollen dann die übrigen Figuren sukzessive an fünf Stationen im Ort aufgestellt werden. „So dass man schließlich die Weihnachtsgeschichte bei einem Spaziergang erlaufen kann.“ Ergänzt werden die Figuren an den einzelnen Stationen durch Texte, die die betreffenden Teile der Weihnachtsgeschichte wiedergeben.

Katholische Mariä-Himmelfahrt-Gemeinde ist beteiligt

Kreatives Chaos: Vergangenen Samstag gab’s einen Arbeitseinsatz. Quelle: Jörg Rohlfs

Ganz im Geiste der Ökumene wird vor der Kirche der katholischen Mariä-Himmelfahrt-Gemeinde Wesendorf auch eine der beiden Engelsfiguren stehen. Gemeindeglieder hätten dafür auch beim Transport der Multiplex-Platten angepackt. Dank sendet Susan Haydecke auch in Richtung des Vorstands der Johannis-Kirchengemeinde, der sich ohne zu zögern auf das Experiment eingelassen habe. Einfacher gemacht habe die Umsetzung der Idee zudem ein Zuschuss zu den Materialkosten durch die Sparkassenstiftung in Höhe von 500 Euro.

Gottesdienst vor der Kirche um 18 Uhr

An Heiligabend schließlich sollen alle verstreuten Krippenfiguren dann an der Kirche aufgestellt werden, wo ab 18 Uhr ein zeitlich verkürzter Openair-Gottesdienst stattfinden soll. Der Gottesdienst vor der Kapelle in Wagenhoff, wo der zweite Engel stehen wird, beginnt an Heiligabend um 16 Uhr.

Von Jörg Rohlfs