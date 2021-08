Wesendorf

Mit einem Festgottesdienst feierte die katholische Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt in Wesendorf jetzt ihr 70-jähriges Bestehen, zu dem sich zahlreiche Gemeindemitglieder im Pfarrgarten eingefunden hatten. Pfarrer Mieczyslaw Kamionka begrüßte die Gläubigen: „Wir feiern heute ein großes Fest, wir feiern Mariä Himmelfahrt – und wir feiern heute das 70-jährige Bestehen unserer Kirchengemeinde!“ Der Pfarrer zeigte sich erfreut über das gute Wetter, die wunderbare Dekoration anlässlich des Festgottesdienstes und bedankte sich beim Leitungsteam und der Küsterin Irina Hecht, die dafür vorbildlich gesorgt hatten.

Nach dem Gebet und der Lesung aus dem Ersten Buch der Könige durch Werner Riedel erinnerte Kamionka an die Weihe des schlichten Gotteshauses durch den damaligen Hildesheimer Bischof Dr. Joseph Godehard am 29. Juni 1951. „Ich bin der zehnte Pfarrer hier für die Kirchengemeinde in Wittingen und Wesendorf“, so Pfarrer Kamionka, der an seine Vorgänger im Amt ebenso erinnerte wie an alle Menschen, die sich über die Jahrzehnte hinweg für die Kirchengemeinde eingebracht haben.

Ein Ort, an dem die Menschen mit Gott zusammenkamen

Am 29. Juni 1951 geweiht: Mariä Himmelfahrt in Wesendorf. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

„Wir brauchen die Nähe Gottes“, betonte der Pfarrer und ließ zahlreiche Stationen der 70-jährigen Kirchengeschichte Revue passieren. „Es war eine schöne Zeit mit Höhen und Tiefen, es war stets ein Ort, an dem die Menschen mit Gott zusammen kamen, sich austauschten und hinterfragten, was man so in der Woche erlebt hat“, sagte der Pfarrer. Musikalisch wurde der Festgottesdienst von Hans Matschin an der Orgel begleitet.

„Wir haben unsere Kirche von drinnen nach draußen geholt“, sagte die Teamleiterin der Kirchengemeinde, Sabine Kube, und machte auf die Darstellung der Kirchengemeinde in Bildern aufmerksam, die vom Leitungsteam in mühevoller Arbeit im Schutze von Pavillons vorbereitet worden war, um an den Auf- und Ausbau der Kirchengemeinde zu erinnern. Ergänzend dazu sagte Kube, dass es in den 70 Jahren auch zahlreiche Änderungen, vor allem auch begriffliche Änderungen gegeben habe, auf die man besonders hinweisen möchte. Pfarrer Mieczyslaw Kamionka bedankte sich bei Sabine Kube und dem Leitungsteam. Teammitglied Werner Riedel hatte zudem eine kurze Festschrift verfasst und die 70-jährige Geschichte in Auszügen dokumentiert.

Immer wieder Gespräche über die Schließung von Kirchen

Zum Schluss erinnerte der Pfarrer an viele Gespräche beim Bischof in Hildesheim, die sich mit der Schließung von Gotteshäusern im Bistum befassten. So stand auch schon des öfteren die Schließung von Mariä Himmelfahrt in Wesendorf auf der Agenda, weil die Gemeinde immer kleiner wird und die Kosten der Unterhaltung immer weiter steigen. „Es bin nicht ich, der die Kirche schließen möchte“, betonte der Pfarrer und bat die Kirchenmitglieder, zur Kirche zu kommen, damit diese nicht irgendwann geschlossen werde, weil die Nutzung sinke und die Mitglieder fernblieben. Abschließend segnete der Pfarrer die vielen Blumen-, Blüten- und Wildkräutersträuße, die vom Leitungsteam gesammelt und vor den Altar niedergelegt worden waren, um der Natur, der Gesundheit und der Schöpfung zu gedenken.

Von Hans-Jürgen Ollech