Wesendorfs Jugendpflege stellt Ferienspaßaktionen für Zuhause zusammen

Das diesjährige Sommerferienprogramm der Jugendpflege der Samtgemeinde Wesendorf wird aufgrund der Covid-19-Situation zum großen Teil online stattfinden. Insgesamt beinhaltet das Programm 17 Veranstaltungen. Die komplette Liste ist von Mittwoch, 1. Juli, an im Online-Anmeldeportal unter www.unser-ferienprogramm.de/wesendorf zu sehen.

Doch schon jetzt können sich Eltern und Kinder gemeinsam anschauen, was für Bastel- und Kochaktionen die Mitarbeiter in den Videos vorbereitet haben. Über das Falten von Origami-Lesezeichen bis hin zu Toastkreationen und Basteln mit Konservendosen ist einiges dabei, was sich zu Hause wunderbar nachmachen lässt. Zudem hat sich das Team der Jugendpflege einige Mit-Mach-Aktionen ausgedacht. Zur Gestaltung der Räumlichkeiten werden für die Seniorenresidenz Steine bemalt, und auch das Rathaus soll durch ein neues Mosaik-Gemälde, welches von den Kindern der Samtgemeinde gemalt wird, verschönert werden.

Ein Escape-Rätsel-Raum

Doch nicht alles muss in diesem Sommer ausfallen: Mit Abstand können das Angeln am blauen See und das Bogenschießen in Stüde höchstwahrscheinlich stattfinden. Überdies gibt es zum ersten Mal einen von der Jugendpflege selbst entwickelten „Escape-Rätsel-Raum“ im Jugendtreff Wesendorf, den Familien aus einem Haushalt gemeinsam buchen und durchspielen können.

Besonderes Highlight ist der Schwimmkursus für Nichtschwimmer im Waldbad Hohne, der von der EFA-Lernwerkstatt begleitet wird. Hierfür konnten sich die Teilnehmer bereits anmelden, ein Platz ist aber noch frei.

Wer sich bereits für die Osterferien registriert hat, loggt sich einfach mit den schon vorhandenen Login-Daten im Online-Anmeldeportal ein. Fast alle Veranstaltungen in diesem Jahr sind kostenfrei und von der Teilnehmerzahl her unbegrenzt. Sollte für eine Veranstaltung doch eine Teilnehmergebühr anfallen, kann diese überwiesen werden.

