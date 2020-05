Investor plant Baugebiet Residenz nach dem Geschmack der Politik viel zu groß

Wesendorf

Im vorigen Sommer hatte Denis Lavrov dem Wesendorfer Gemeinderat ein Konzept für eine Seniorenresidenz auf der Fläche des bisherigen Jugendcampus im Hammersteinpark vorgestellt. Drum herum waren ein paar Einfamilienhäuser für die Mitarbeiter der Seniorenresidenz geplant. Der Rat begrüßte dieses Konzept – „alle waren begeistert“, erinnerte Bürgermeister Holger Schulz im Bauausschuss am Montagabend. Aber dann sah die Detailplanung völlig anders aus, die Politik forderte eine Nachbesserung. Jetzt ging es um einen städtebaulichen Vertrag für das 260 000 Quadratmeter große Kasernengelände.

„Das wäre ein riesengroßes Baugebiet geworden, deutlich größer als unsere aktuellen Baugebiete im Demoorweg und in Westerholz“, informierte Schulz das Gremium. Von um die 100 Baugrundstücken sei die Rede gewesen. Lavrov reduzierte sein Konzept auf rund 60 Baugrundstücke, jetzt ist die Politik wieder am Zug. „In einem städtebaulichen Vertrag geht es um Themen wie die Kostenübernahme für die Bauplanung und die Erschließung und Rechte der Gemeinde wie die Übernahme der fertigen Erschließungsanlagen“, erklärte Schulz. Außerdem bestehe die Möglichkeit, dass die Politik gewisse Vorgaben bereits im städtebaulichen Vertrag festlegt, also schon vor dem Einstieg in die baurechtlichen Planungen.

Nur unter gewissen Bedingungen

Tag der offenen Tür im Jugendcampus. Quelle: Thorsten Behrens

Eine Position, die im Ausschuss auf Zustimmung stieß. So stellte Andreas Hoffmann ( SPD) fest, dass die Zahl der Baugrundstücke noch keine Rückschlüsse auf die Zahl der künftigen Bewohner dieses Areals zulasse: „Darauf können ja auch Mehrfamilienhäuser errichtet werden, ebenso Stadtvillen oder Doppelhäuser.“ Ihm war es wichtig, dass die im Hammerstein-Park ansässigen Firmen nicht in ihrer Entwicklungsmöglichkeit eingeschränkt werden. „Das lässt sich beispielsweise darüber regeln, dass wir im Flächennutzungsplan kein allgemeines Wohngebiet mit strengeren Lärmvorschriften ausweisen, sondern ein Mischgebiet“, erklärte Schulz.

Ein weiterer Punkt, den Hoffmann ansprach: „Der Investor sollte einen Spielplatz einplanen und auch ein Grundstück für eine Kita.“ Diese Fläche wiederum sollte der Gemeinde dann zum ortsüblichen Preis der anderen Baugebiete in Wesendorf zur Verfügung gestellt werden, wies Ausschussvorsitzender Guido Weichsel ( CDU) auf einen weiteren Punkt hin.

Kritische Stimmen

„Das Konzept der Altenbetreuung mit Mitarbeiter-Wohnungen hat mir sehr gut gefallen. Dem neuen Plan stehe ich kritisch gegenüber“, äußerte Elke Eichhorn (WGW) Bedenken, und auch Bettina Wegmeyer (WGW) war eher skeptisch. „Dass das Gelände nachgenutzt werden muss, ist unstrittig, aber wir haben es schon einmal erlebt, dass ein Konzept komplett geändert wurde, nachdem man es uns vorgelegt hat.“

Deshalb sollten die Vorgaben auch gleich in den städtebaulichen Vertrag aufgenommen werden: keine Mehrfamilienhäuser, Platz für einen Spielplatz, ein Grundstück für eine Kita zum ortsüblichen Preis und Schutz der benachbarten Betriebe. Dem stimmte der Ausschuss bei einer Enthaltung von Elke Eichhorn zu.

Von Christina Rudert