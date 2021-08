Wesendorf

Klimawandel und ein nachhaltiges Leben, Ressourcenverbrauch und ökologischer Fußabdruck: Das waren Themen, mit denen sich die Jugendgruppe des Partnerschaftskreises der Samtgemeinde Wesendorf (PKSW) gemeinsam mit Jugendlichen aus Frankreich, Litauen, Polen und Ungarn bei einem internationalen digitalen Austausch befasste. Anlass war der „Earth Overshoot Day“, der Erdüberlastungstag Ende Juli. Nur die bis dahin von der Menschheit verbrauchten Rohstoffe können auf natürlichem Weg nachwachsen.

Mit dabei waren neben der Jugendgruppe des PKSW, die von Isabell Gerke und Andrea Dell geleitet wurde, Jugendgruppen mit jeweils zehn Jugendlichen und zwei Betreuerinnen und Betreuern aus den Partnergemeinden Frankreichs, Litauens, Polens und Ungarns. Alle fünf Gruppen hatten zuvor eigenständige Vorträge über das Thema Klimawandel und Maßnahmen für eine nachhaltige Welt ausgearbeitet, die während des digitalen Meetings vorgetragen und ausführlich diskutiert wurden.

Ein Film über Mikroplastik am französischen Strand

Im Hinblick auf den Earth Overshoot Day wurden Meilensteine der europäischen Umweltpolitik, der ökologische Fußabdruck, die Problematik Plastikmüll, die Angebots- und Nach(haltigkeits)frage sowie die Zerstörung der Regenwälder thematisiert und kritisch reflektiert, berichtete Dell. Hierzu hatte zum Beispiel die französische Gruppe im Vorfeld des Workshops einen Film darüber gedreht, wie viel Mikroplastik am Strand ihrer Heimat zu finden ist. Auch wenn das Thema bekannt ist, war das Fazit der Jugendlichen doch erschreckend, wie viel Mikroplastik sie innerhalb kürzester Zeit auf kleinstem Raum fanden, indem sie den Sand vom Strand durchsiebten.

Probleme zeigen sich nicht nur auf den Weltmeeren, sondern auch in unmittelbarer Nähe – auch bei uns und in den Partnerländern, stellten die Jugendgruppen fest. Deshalb kann die Verbesserung der Umwelt von jedem Menschen durch ein klimaneutrales und nachhaltiges Leben aktiv unterstützt und beeinflusst werden, resümierten die Jugendlichen bei ihrem internationalen, digitalen Workshop. So schätzte zum Beispiel mehr als die Hälfte der teilnehmenden Jugendlichen nach den Workshoptagen ihre Lebensweise zu 50 Prozent als nachhaltig ein.

Das Potsdam-Institut für Klimaforschung arbeitet mit den Jugendlichen

Die Ergebnisse dieser beiden digitalen Workshoptage sollen bei einem Präsenztreffen im Sommer kommenden Jahres in Potsdam in einem Flyer in allen Sprachen der Partnerschaften festgehalten und dann vor Ort noch einmal in Verbindung mit dem Potsdam-Institut für Klimaforschung ausführlich bearbeitet werden, sagte auch die Vorsitzende des PKSW, Christiane Dittmann-Martin. Ursprünglich sollte das internationale Jugendprojekt, das durch „Jugend für Europa“ finanziell gefördert wird, schon in diesem Jahr in Potsdam stattfinden, musste jedoch wegen der Corona-Pandemie in das Jahr 2022 verschoben werden, was seitens der Jugendgruppen sehr bedauert wird.

Von Hans-Jürgen Ollech