Wesendorf

Holger Schulz (SPD) bleibt Bürgermeister der Gemeinde Wesendorf. Das ist das Ergebnis der konstituierenden Ratssitzung. Der bisherige Amtsinhaber war der einzige Kandidat für den Posten und wurde – auf Antrag der CDU in geheimer Wahl – wiedergewählt. Er erhielt 13 Ja-Stimmen, zwei Ratsmitglieder enthielten sich, zwei der abgegebenen Stimmzettel waren ungültig. Die Wahl leitete als ältestes Ratsmitglied Siegfried Weiß (SPD). Holger Schulz betonte, dass er transparent und vertrauensvoll mit den übrigen Ratsmitgliedern sowie mit der Verwaltung der Samtgemeinde zusammenarbeiten wolle.

Auch zwei Bürgermeister-Stellvertreter für Repräsentationsaufgaben wurden gewählt. Für den Posten des ersten Stellvertreters gab es nur einen Kandidaten. Siegfrid Weiß wurde mehrheitlich gewählt. Für den Posten des zweiten Stellvertreters kandidierten Andreas Hoffmann (SPD) und Guido Weichsel (CDU). Hoffmann erhielt elf Stimmen, Weichsel fünf, es gab außerdem eine Enthaltung. Zum Verwaltungsvertreter des Bürgermeisters wurde einstimmig Daniel Jabs gewählt.

So setzt sich Wesendorfer Gemeinderat zusammen

Dem Rat der Gemeinde Wesendorf gehören die SPD (7 Sitze), die CDU (5), die WGW (2) sowie die AfD (2) und Einzelbewerberin Melanie Schulze an. SPD und WGW bilden eine Gruppe. Der Verwaltungsausschuss – er ist die wichtigste Arbeitsgruppe des Gemeinderates, er bereitet die Beschlussvorschläge für den Rat vor und fällt in einigen Fällen auch bereits Entscheidungen – bestand bisher in der Gemeinde aus dem Bürgermeister und vier Beisitzern mit Stimmrecht. Die Zahl der Beisitzer wurde auf sechs erhöht. Dem Verwaltungsausschuss gehören damit Bürgermeister Holger Schulz an sowie für die SPD Siegfried Weiß und Andreas Hoffmann, für die WGW Karsten Schulze, für die CDU Guido Weichsel und Dirk Wegmeyer sowie für die AfD Andrea Zacharias.

So will die Gemeinde für Bürger transparenter werden

Statt drei wird die Gemeinde künftig vier Fachausschüsse mit je sieben stimmberechtigten Mitgliedern haben. Den Vorsitz im Ausschuss für Bau, Planung und Umweltfragen übernimmt Jürgen Hildebrandt (SPD), den Vorsitz im Finanzausschuss Beatrice Kranich (CDU), die auch den Vorsitz im Ausschuss für Vereine, Kultur, Jugend, Senioren und Sport übernimmt. Einzelbewerberin Melanie Schulze hat ein Grundmandat ohne Stimmrecht im Bauausschuss. Neu ist der Ausschuss für Bürgerbeteiligung und Information, der von Karsten Schulze (WGW) geleitet wird. „Mit dem neuen Ausschuss will die Gemeinde transparenter werden und die Meinung der Bürger und Bürgerinnen stärker in die Arbeit einbinden“, erklärte der Bürgermeister.

Von Thorsten Behrens