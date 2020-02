Hermann Vörtmann Kulturbau und Rekisa feiern

Wesendorf

Gleich zwei Firmenjubiläen gibt es im Wesendorfer Gewerbegebiet an der Kreisstraße 7 zu feiern. Die Firma Hermann Vörtmann Kultur-, Tief- und Straßenbau GmbH begeht am 1. März ihr 50-jähriges Bestehen, die Firma Rekisa Recycling, Kies, Sand GmbH holt die Feier zum 25-jährigen Bestehen im August nach. Rund 200 geladene Gäste werden dazu im Wesendorfer Schützenhaus erwartet.

„Wir haben Lieferanten sowie Vertreter der Behörden und Banken zu der Feier eingeladen. Und natürlich unsere Mitarbeiter und deren Partner“, erzählt Erika Vörtmann, ehemalige Firmenchefin und jetzt Beraterin ihres Sohnes Cord-Hermann Vörtmann, der 2004 die Unternehmen nach dem Tod von Gründer Hermann Vörtmann (2002) übernahm. Derzeit arbeiten rund 50 Mitarbeiter bei den Firmen, jährlich werden mehrere junge Leute ausgebildet. Aber: „Wir suchen Mitarbeiter“, so Erika Vörtmann.

Im Keller des Firmengebäudes gibt es eine Wand, an der Fotos von früher gesammelt werden. Zum Beispiel vom Bau der Teiche für den Fischereiverein Gifhorn 1972. Oder vom Firmensitz in Ahnsbeck. Oder vom Bau des neuen Firmensitzes in Wesendorf in den 1980er Jahren. Und es reihen sich unzählige Aktenordner an den Wänden. „Sechs Meter“, schätzt Erika Vörtmann die Länge eines Regals in einem der Kellerräume. Es ist voll mit Ordnern. Insgesamt fünf Reihen sind es. Es gibt vier solcher Regale im Keller, in einem Regal stehen die Ordner sogar in zwei Reihen hintereinander.

In den Büros finden sich viele weitere Ordnermeter. „Wir haben alle Unterlagen zu unseren Projekten aufgehoben“, sagt die ehemalige Firmenchefin. Allein für das seit 50 Jahren bestehende Hauptunternehmen Hermann Vörtmann sind das rund 750 Projekte – im Durchschnitt wurden jährlich 15 Straßen, Radwege oder Plätze gebaut. Von der Firma Rekisa kommen weitere 50 Objekte hinzu, die abgerissen wurden. Dazu gesellt sich der Betrieb der Recyclinganlagen von Rekisa in Wesendorf und Eicklingen sowie die beiden dortigen Sandabbaustellen.

Seit 1986 befindet sich der Firmensitz in Wesendorf. Doch seine Anfänge nahm das Unternehmen in Ahnsbeck. Dort wurde es 1970 von Hermann Vörtmann gegründet, Hauptstandbein war in den ersten Jahren der Kultur- und Erdbau. Der Bau großer Teichanlagen und Pflanzarbeiten im Forst: „Das war ein Knochenjob, acht Stunden auf einer Pflanzmaschine zu sitzen“, erinnert sich Erika Vörtmann. Ab August wurde zudem mit einem Unimog mit Anhänger die Milch von den umliegenden Dörfern zur Zentralmolkerei nach Celle gebracht – täglich. Bis die ersten Straßenbauaufträge kamen.

Anfang der 1970er Jahre wurde das Geschäft mit dem Straßenausbau immer stärker. Mehr als zehn Jahre lang brachte es rund ein Drittel des Umsatzes ein. Neben den Straßen wurden auch Plätze und Radwege gebaut. 1984 begann der Aufbau des neuen Firmensitzes am heutigen Standort in Wesendorf, 1986 erfolgte der Umzug nach Wesendorf. „Wir haben uns für den Ort entschieden, weil er zentral liegt. Wir führen Aufträge in einem Radius von 70 Kilometern aus – da liegen von Wesendorf aus alle größeren Städte der Region drin“, begründet Erika Vörtmann die Standortwahl.

Auch die Belegschaft wuchs. 1995 – ein Jahr nach der Rekisa-Gründung – war mit 123 Mitarbeitern der bisherige Höchststand erreicht. Doch zu Beginn des neuen Jahrtausends geriet die Baubranche ins Schlingern. Auch bei den Firmen Hermann Vörtmann und Rekisa wurde Personal abgebaut. 2005 erfolgte eine Umstrukturierung, in deren Verlauf die Firma Hermann Vörtmann Kulturbau in Hermann Vörtmann Kultur-, Tief- und Straßenbau umbenannt wurde. Zudem wurde ein Einzelunternehmen gegründet, welches die Immobilien an die beiden GmbHs vermietet. Die Firmen überstanden die schlechten Jahre in der Baubranche, und derzeit ist es vor allem der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen in vielen umliegenden Gemeinden, der für Umsatz sorgt.

