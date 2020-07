Wesendorf

Rund 7000 Kilometer ist Hartmut Kaufmann nach eigenen Angaben bisher als Kajak-Wanderer gepaddelt. Seine Eindrücke hat der 72-Jährige jetzt in einem Paddelsong verarbeitet. Der ist bei Youtube zu finden – und soll Lust auf den Sport und die Gifhorner Gewässer machen.

„Ich bin durch Paddeln viel herumgekommen. In der Beziehung bin ich verwöhnt, denn ich komme aus Rheine, da fließt die Ems durch“, erzählt Kaufmann. Mit Blick auf die Aller in Gifhorn dagegen würde er sich wünschen, dass sich die Verantwortlichen mehr um das Gewässer kümmern würden, beispielsweise damit sie nicht so zuwächst. „Mit dem Müll, das ist eine andere Sache. Da sind alle Bürger verantwortlich, den gar nicht erst reinzuwerfen.“ Und die Häuserwände an der Aller könnten auch optisch ansprechender gestaltet werden. Anders sehe das auf der Aller in Richtung Dannenbüttel oder Brenneckenbrück aus. „Da ist es schön.“ Auch auf der Ise ist Kaufmann gerne unterwegs und auf dem Mühlensee. „Ein schönes Stück Natur“, schwärmt er.

Ein paar Tage hat Hartmut Kaufmann an dem Song geschrieben

Ein schönes Stück Natur, auf das er die Bürger aufmerksam machen möchte, gerade auch in Zeiten von Corona, wo Ausflüge in die Heimat bei vielen hoch im Kurs stehen. „Das ist mir ein Anliegen.“ Daher hat er seine Eindrücke aus den Paddeltouren im Landkreis – aber auch auf der Donau, der Weser, in Masuren und Skandinavien – in den Song „Nimm dir ein Boot“ gepackt. Ein paar Tage hat er an dem Stück geschrieben, begleitet sich selbst auf der Gitarre, den Soundtrack lieferte Olaf Schulz. Den Song hat er bei Youtube online gestellt – und auch auf der Homepage des Deutschen Kanuverbandes ist er zu sehen und zu hören.

„Ich habe die Corona-Zeit genutzt“, erzählt Kaufmann. Denn Musikvideos sind doch eher Neuland für ihn. Die Technik musste er sich erst aneignen. Anders als bei seinen sonstigen Hobbys. So fotografiert er nach eigenen Angaben viel, seine Aufnahmen dienten als Grundlage für das Musikvideo. Und auch in Sachen Musik hat er bereits einschlägige Erfahrungen. Der ehemalige Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Wesendorf – sechs Jahre bis 2019 – greift öfter mal zur Gitarre und singt bei Veranstaltungen. Auch Lieder hat der 2006 pensionierte ehemalige Soldat schon einige geschrieben – unter anderem über den Alltag bei der Bundeswehr. „Aber keine Heldenlieder.“ Und auch sportlich aktiv war er schon immer, wanderte beispielsweise 2016 sechs Tage lang durch die Alpen und nimmt seit 2004 regelmäßig an den Vier-Tage-Märschen im niederländischen Nijmegen teil.

Zum Paddeln kam der Wesendorfer nach seiner Pensionierung 2006

Zum Paddeln kam er 2006, als er nach seiner Pensionierung überlegte, was es an sportlichen Aktivitäten auf dem Wasser für ihn gebe. Da wohnte er in Rheine an der Ems. Die Wahl fiel also aufs Paddeln, nach wie vor hat er Kontakt zum dortigen Wassersportverein. Ein wenig seltsam findet er diese Passion dann aber doch, denn: „Vorher war Kajak-Wandern nie ein Thema für mich. Obwohl ich auch ein paar Jahre in Regensburg nur 400 Meter von der Donau gelebt und ständig Kajak-Fahrer gesehen habe.“

Von Thorsten Behrens