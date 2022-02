Wesendorf

Ein paar Posten im Haushaltsplan der Gemeinde Wesendorf lösten im Finanzausschuss am Montagabend intensive Diskussionen aus. Dabei ging es um einen neuen Spielplatz im Bereich Vor den Fuhren, um die Sanierung des Sportheims und um den Straßenausbau.

Letzterer schlägt mit 1,07 Millionen Euro zu Buche. So sollen unter anderem der Demoorweg (101 000 Euro), die Straße am Lerchenberg (510 000 Euro), die Weißenberger Straße (88 000 Euro) und die Möldersstraße im Hammersteinpark (894 000 Euro) ausgebaut oder saniert werden. Andreas Hoffmann (SPD) empfahl, den Ausbau der Möldersstraße auf den Zeitpunkt zu verschieben, wenn der B-Plan Hammersteinpark umgesetzt ist. „Die Straße ist noch nicht so schlecht“, betonte Hoffmann, „und eine neu ausgebaute Straße würde durch die Baufahrzeuge eventuell gleich wieder beschädigt“. Dieser Empfehlung folgten die Mitglieder des Finanzausschusses und regten an, dass die Straße Demoorweg dann auch komplett ausgebaut werden soll.

Beim Sportheim reicht eine Sanierung vermutlich nicht mehr aus

Für die Sanierung des Sportheimes sind 142 000 Euro eingeplant. Hierzu berichtete Bürgermeister Holger Schulz, dass man in Abstimmung mit dem WSC über einen Neubau nachdenke, da sich eine Sanierung wohl nicht mehr lohne. Außerdem wurden dem WSC zwei Holzhütten gespendet, leider ohne Dach und ohne Wandverkleidungen, die nun noch zu Ende gebaut werden müssten. Die dafür geplanten 5 000 Euro würden nicht ausreichen, auf Vorschlag von Schulz Zusätzliche Mittel von 5.000 Euro, wie eingeplant, würden nicht ausreichen, sodass auf Vorschlag von Schulz wurde der Betrag auf 10 000 Euro angehoben.

Die Ausschussvorsitzende Beatrix Kranich (CDU) kritisierte die Errichtung eines neuen Spielplatzes im Bereich des B-Planes Vor den Fuhren für 200 000 Euro und machte den Vorschlag, den Betrag auf die Jahre 2022 und 2023 zu splitten.

Aus dem Bericht des Bürgermeisters Bürgermeister Holger Schulz berichtete im Finanzausschuss folgende Punkte: Die Gemeinde Wesendorf hat im vergangenen Jahr 21 Bürgerinnen und Bürger verloren. Zurzeit leben dort 5740 Einwohner. Die Leader-Förderung für die Neugestaltung der „Grünen Lunge“ ist bis März 2023 verlängert worden, was nun die Umsetzung des Projektes erleichtert. Die acht Bauplätze im Bereich des B-Planes „Vor den Fuhren“ sind vermarktet. Für die Gewerbeflächen gegenüber des künftigen Kreisels an der K7 vor dem Ortseingang von Wesendorf gibt es noch Gesprächsbedarf mit den Interessenten. Schulz stellte dem Ausschuss die Grundstücks-Reform vor, die zum 1. Januar 2025 in Kraft treten soll. Eine Auswirkung werden Verschiebungen in der zukünftigen Berechnung der Grundsteuer sein. Da die Steuerhebesätze zuletzt im Jahr 2004 erhöht worden sind, müsse man in diesem Zusammenhang auch über sie reden.

Nicht nur die Samtgemeinde-Umlage ist Ursache des Defizits

Samtgemeinde-Kämmerer Philipp Dreyer stellte fest, dass der Haushalt für die Gemeinde Wesendorf nicht rosig aussehe mit einem Defizit von 892 800 Euro im Ergebnishaushalt und einem Defizit von 1,85 Millionen Euro im Finanzhaushalt. Geschuldet sei dies jedoch nicht nur der Anhebung der Samtgemeinde-Umlage. Auch ohne diese Steigerung würde ein Loch von rund 500 000 Euro klaffen, so Dreyer.

Schließlich votierte der Finanzausschuss einstimmig für den vorliegenden Haushaltsplan mit Haushaltssatzung und Investitionsprogramm mit den zu berücksichtigenden Änderungen.

Von Hans-Jürgen Ollech