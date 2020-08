Wesendorf

Unbekannte versuchten in der Nacht zu vorigem Sonntag, in eine Lackiererei auf dem Gelände des Hammersteinparks in Wesendorf einzubrechen. Sie kletterten gegen 0.30 Uhr über das Zugangstor und versuchten anschließend, eine rückwärtige Metalltür aufzubrechen – das misslang jedoch. Die Täter flüchteten wohl mit einem Auto, wie die Polizei vermutet. Um sachdienliche Hinweise zu den glücklosen Einbrechern oder zu verdächtigen Fahrzeugen in Tatortnähe bittet die Polizei in Meinersen, Telefon (0 53 72) 97 850.

Von der AZ-Redaktion