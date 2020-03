Gasaustritt: Gefahrgutzüge gleich zweimal gefragt

Wesendorf/Lüsche

Ein Doppeleinsatz hat am späten Donnerstagabend die Feuerwehr Wesendorf gefordert. Um 21.59 Uhr wurde der Fachzug Gefahrgut der Samtgemeinde Wesendorf, bestehend aus den Ortswehren Wahrenholz, Wesendorf und Pollhöfen zur Unterstützung nach Lüsche angefordert, wie Gemeindebrandmeister Thorsten Winter mitteilt. Dort unterstützten die Einsatzkräfte die Feuerwehren aus der Samtgemeinde Hankensbüttel um Einsatzleiter Holger Beck aus Steinhorst, die wegen der Leckage eines Gastanks mit Austritt von Gas alarmiert worden waren. Ein Trupp des Fachzuges erkundete die Gefahrstelle mittels Gasmessgeräten und Wärmebildkamera und konnte die Ursache ausfindig machen und beheben. Nach der sogenannten Freimessung konnten die Anwohner im Bereich der Einsatzstelle wieder zurück in ihre Gebäude.

Ein Gaswarner schlägt an

Parallel dazu, um 22.53 Uhr, kam es zu einem Einsatz in der Celler-Straße in Wesendorf mit gemeldetem Gasaustritt. Hier schlug in einem Gebäude ein Gaswarner an, die Bewohner alarmierten die Feuerwehr. Hierzu wurden die Ortswehren Wesendorf und Westerholz alarmiert sowie die Messkomponente des Fachzuges Gefahrgut Gifhorn, da die Messkomponente der Samtgemeinde Wesendorf noch im Einsatz Lüsche gebunden war. Die Messungen durch Feuerwehr und Energieversorger ergaben allerdings, dass kein Gas austrat. Die Bewohner kehrten gegen 23.50 Uhr wieder in ihre Gebäude zurück. Im Einsatz war außer der Feuerwehr auch die Polizei, Rettungsdienst und der Energieversorger LSW. Verletzt wurde niemand. Die Celler Straße wurde während des Einsatzes in diesem Bereich voll gesperrt.

Von der AZ-Redaktion