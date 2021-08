Wesendorf

Die Straßenausbaubeiträge dauerhaft aussetzen und auf Prestigeprojekte verzichten: Diese Schwerpunkte setzt Dominik Lebendig, der Kandidat der AfD für die Samtgemeindebürgermeister-Wahl in Wesendorf.

Wann und wo sind Sie geboren?

10. Mai 1984 in Celle

Familienstand/Kinder?

ledig/in Beziehung lebend, einen Sohn

Seit wann sind Sie politisch aktiv?

seit 2015 stark interessiert und seit 2018 mit dem Parteibuch der AfD, auf das ich sehr stolz bin

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Ich möchte die Gemeinden näher zusammenführen und Gemeindegebäude, die nicht mehr benötigt werden, nicht preiswert veräußern (Bsp. Alte Schule Westerholz), sondern interessierten Vereinen, Jungunternehmern, Kirchengemeinden etc. preiswert vermieten

Welche Hobbys haben Sie?

Spazieren, Tagesausflüge, Musik hören und grillen

Welches Buch/welche Zeitschrift liegt auf Ihrem Nachttisch?

Compact Magazin

Worüber können Sie lachen?

eigentlich über jeden Blödsinn, es darf nur nicht auf Kosten anderer sein oder jemanden verletzen bzw. beleidigen

Was macht Sie traurig?

Unehrlichkeit

Bauland in der Samtgemeinde: Wie sehen Sie die weitere Entwicklung, und was muss dabei beachtet werden?

Die Schaffung von Bauland darf nicht wie in der Hammerstein-Siedlung zu Lasten größerer Waldflächen gehen. Grundsätzlich bin ich für die Schaffung von Bauland. Junge Familien, insbesondere mit Kindern müssen dabei gefördert werden. Je Kind sollte das Bauland günstiger angeboten werden, also ein Kinderbonus eingeführt werden. Auch wird es eine große Aufgabe sein, die Samtgemeinde für Betriebe interessant zu machen. Jede Familie benötigt auch einen Arbeitsplatz.

Was ist aus Ihrer Sicht in Sachen Kinderbetreuung und Schullandschaft in den kommenden Jahren am dringendsten zu erledigen, und welche Probleme sind dabei aus dem Weg zu räumen?

Wichtig ist es, die neue Ganztagsbetreuung ins Laufen zu bringen und eventuell entstehende Probleme schnell zu beseitigen. Auch wird derzeit das angebotene Mittagessen in der Mensa kaum angenommen, wo die Gründe dafür zu prüfen sind. Bei Kindergärten wünsche ich mir mehr alternative Konzepte zum Standard-Baukasten. Der Bauernhof-Kindergarten in Teichgut ist ein Paradebeispiel für einen wirklich gelungenen Kindergarten.

Welche Ausgaben kommen aus Ihrer Sicht in den kommenden fünf Jahren auf die Samtgemeinde zu, und wie kann diese das finanziell stemmen, ohne sich zu verschulden oder die Gemeinden stärker zu belasten?

Das Aussetzen der Straßenbaubeiträge der Gemeinde Wesendorf, welches ich gern dauerhaft auf die gesamte Samtgemeinde ausweiten möchte, wird in den nächsten Jahren einen großen finanziellen Posten einnehmen. Hinzu kommen geringere Einnahmen durch die Corona-Politik des Bundes. Viele Menschen sind beziehungsweise waren in Kurzarbeit oder haben ihren Arbeitsplatz verloren. Wichtig ist es jetzt erstmal auf teure Prestigeprojekte wie zum Beispiel die damalige Umgestaltung des Wesendorfer Kreisverkehrs zu verzichten und nur dringend nötige Ausgaben zu tätigen.

Von Dirk Reitmeister