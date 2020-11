Wesendorf: Die Folgen des Lockdowns für die Jugend- und Vereinsarbeit

Wesendorf

Claudia Niemes, Jugendpflegerin der Samtgemeinde Wesendorf, schilderte dem Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales offene Jugendarbeit in Corona-Zeiten: Treffen waren während des ersten großen Lockdowns ausgefallen, das Herbstferienprogramm fand nur eingeschränkt statt, und nach der Wiedereröffnung der Jugendtreffs durften nur bis zu sechs Jugendliche zusammenkommen. Sie erinnerte aber auch an den Schwimmkursus mit elf Kindern nach den Sommerferien im Waldbad Hohne. Die Sprechstunde der Jugendpflege sei nicht angenommen worden, bedauerte Niemes.

Frank Bartsch sprach für den Jugendsport, lobte das Hygienekonzept der Vereine und beklagte zahlreiche Austritte von Jugendlichen und Familien in Folge des Lockdowns. Er machte darauf aufmerksam, dass sich der Wesendorfer SC im kommenden Jahr mit dem Thema „Sexuelle Gewalt im Sport“ auseinandersetzen möchte und dazu auch ein Angebot an alle anderen Sportvereine der Samtgemeinde plant. Die Jugendpflege regte Kooperationen mit den Sportvereinen während der Ferienprogramme an.

Die Handy-Seminare für Senioren sind super angenommen worden

Es ist wieder Ruhe eingekehrt: Die Unstimmigkeiten im Jugendtreff Wesendorf sind behoben. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

Für den Jugendtreff in der Evangelischen Kirchengemeinde Wesendorf verlas Samtgemeindebürgermeister René Weber einen Kurzbericht der Diakonin Susan Heydecke. Danach habe sich die Zusammenarbeit im Jugendtreff Wesendorf normalisiert, alles laufe ruhig und friedlich. Ursache der Unstimmigkeiten seien wohl Generationsprobleme gewesen, die geklärt werden konnten. Der Vorsitzende des Seniorenbeirats Peter Kraemer lobte die hohe Resonanz auf die beiden Handy-Seminare für Senioren und bot an, diese auch in anderen Samtgemeinden abzuhalten. Kritik äußerte er am fehlenden Interesse an der Arbeit des Seniorenbeirats und die geringe Zahl an Mitgliedern. „Wenn sich das nicht bessert, dann stirbt der SBR aus.“

Diskussion um die Haushaltsansätze

Um die Frage, ob der Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales die Haushaltsansätze für das nächste Jahr nur zur Kenntnis nimmt oder als Beschlussempfehlung an den Samtgemeinderat weiter leitet, entbrannte eine hitzige Diskussion. Achim Klenner ( SPD) hatte beantragt, die Entscheidungen zum Haushalt im Ausschuss auszusetzen, da eine erhebliche Erhöhung der Samtgemeinde-Umlage im Raum stehe, über die auch noch in anderen Gremien diskutiert werden müsse. Außerdem sei der Haushalt der Samtgemeinde insgesamt noch nicht beraten worden. Samtgemeindebürgermeister René Weber allerdings bestand darauf, dass der Ausschuss eine Empfehlung aussprechen müsse, um die weiteren Beratungen in den Fachausschüssen nicht zu blockieren. Darauf reagierte der Ausschussvorsitzende Rolf Malzahn mit strikter Ablehnung – diese Entscheidung sei Angelegenheit des Ausschusses und nicht des Samtgemeindebürgermeisters.

Das DRK möchte das Frühförderprogramm Opstapje fortsetzen

Um fünf Haushaltsansätze ging es, und der Ausschuss votierte mit jeweils sechs Stimmen für eine Kenntnisnahme, es gab außerdem jeweils eine Nein-Stimme und eine Enthaltung. Bei den Ansätzen ging es um die Unterbringung von Obdachlosen innerhalb der Samtgemeinde, um die Seniorenarbeit und das Frühförderprogramm Opstapje, das am Jahresende 2020 ausläuft und aufgrund eines Antrages des DRK-Kreisverbandes mit 1 500 Euro weiterhin von der Samtgemeinde unterstützt werden sollte, sowie die Jugendarbeit in Kooperation mit den Kirchengemeinden Wahrenholz und Wesendorf. Und schließlich umfasst das Haushaltspaket die allgemeine Jugendarbeit, wozu die Ferienprogramme gehören, die offene Jugendarbeit in den Jugendtreffs, Zuschüsse für Fahrten und Lager und Sonstiges.

Von Hans-Jürgen Ollech