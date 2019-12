Dennis Grühl ist neuer Schützen-Chef

Wesendorf

Die Schützengesellschaft Wesendorf hat einen neuen Chef: Auf der Jahreshauptversammlung am Samstagabend im Schützenhaus wurde Dennis Grühl zum Vorsitzenden gewählt. Mit 244 stimmberechtigten Mitgliedern gab’s einen Teilnahme-Rekord.

Rückblick auf 2019

Der bisherige Vorsitzende Udo Fromhage eröffnete die Versammlung. Die musikalische Einstimmung übernahm der Spielmannszug unter Leitung von Matthias Welk. Anschließend ging Fromhage in seinem Bericht auf die wichtigsten Ereignisse im Jahr 2019 ein. Er erinnerte dabei an das Schützenfest, das bei tropischen Temperaturen gefeiert worden ist. Erwähnung fand auch die Beschaffung von 200 neuen Stühlen für das Schützenhaus und der Kauf von 54 Gartenstühlen für den Außenbereich.

Sanierungsprojekte

Fromhage ging zudem auf die gestellten Anträge an Gemeinde und Kreissportbund für Sanierungsmaßnahmen am Schießstand (Dach und der Sanitäranlagen) sowie am Schützenhaus ein. Als besondere Höhepunkte erwähnte er ferner das Herbstmeisterschießen, das Pflanzen der Königseiche sowie das Samtgemeinde-Konzert mit sechs Musik- und Spielmannszügen im November. Fromhage dankte seinem Vorstandsteam, der gesamten Schützengesellschaft sowie Politik und Verwaltung für die tolle Unterstützung während seiner Amtszeit. Schatzmeisterin Ute Düvel gab danach den Finanzbericht ab, Kassenprüfern Guido Weichsel und Klaus Akkermann bescheinigten ihr eine saubere Kassenführung.

Geheime Wahl

Bei den Neuwahlen – erstmals gab es eine geheime Wahl – wurde dann der 35-jährige Dennis Grühl bei sechs Enthaltungen zum neuen Vorsitzenden gewählt. Für ihn gab’s stehende Ovationen. Zu seinen Stellvertretern wurden Matthias Hopp und Sascha Malig gewählt. Zur Schriftführerin wählten die Mitglieder Marie Drögemüller. Schatzmeisterin Ute Düvel, Schießsportleiter Jörg Peinemann und Kassierer Dieter Koniarski wurden in ihren Ämtern bestätigt. Zu weiteren Kassierern wählte die Versammlung Sebastian Kroll, Silke Harms-Neuburger und Günther Huth. Neuen Kassenprüferin wurde Natalie Heckmann.

„Starker Haufen“

„Wir sind ein starker Haufen“, bescheinigte Oberst Jürgen Hildebrandt dem bisherigen Vorstand eine gute Arbeit. Anerkennende Worte für die Arbeit der Führungsriege fand auch Bürgermeister Holger Schulz. Er mahnte jedoch an, dass es bei einigen Veranstaltungen immer wieder zu Randale, Verunreinigungen und Schäden gekommen sei. Dieses müsse in Zukunft abgestellt werden, appellierte er.

Beförderungen

Freude bei Christian Bomball und Otfried Krüger, die zum Stabsfeldwebel befördert worden sind. Der neue Vorsitzende Dennis Grühl wurde zum Hauptmann ernannt.

Von Hans-Jürgen Ollech