Wesendorf: CDU unterstützt Kandidatur René Webers nicht mehr

Samtgemeinde Wesendorf

Die CDU in der Samtgemeinde Wesendorf ist auf der Suche nach einer Kandidatin oder einem Kandidaten für die Samtgemeindebürgermeisterwahl am 12. September. Zwischen der Partei und dem amtierenden Samtgemeindebürgermeister René Weber, der die CDU im vorigen Sommer verlassen hatte, knirscht es, ihn wollen die Christdemokraten nicht unterstützen.

Nach Webers Austritt – den er mitgeteilt hatte, als er im Sommer seine erneute Kandidatur ankündigte – hatte der CDU-Gemeindeverband schon laut darüber nachgedacht, einen neuen Kandidaten zu suchen. Bislang scheinbar ohne Erfolg, denn die Pressemitteilung der CDU liest sich nahezu wie eine Stellenausschreibung: „Der neue Kandidat sollte ein vorbildlicher Geschäftsführer der Verwaltung sein, der mit viel sozialer Kompetenz und einer guten Mitarbeiterführung das Personal zu mehr eigenverantwortlichem Handeln führt.“ Der nächste Satz ist eine klare Kritik an Weber: „Dieses soll mit einer neuen Kandidatin/einem neuen Kandidaten wieder besser gelingen.“

Das Verhältnis sei in den letzten Jahren nicht immer das Beste gewesen

„Uns ist schon bewusst, dass es die CDU war, die den jetzigen Samtgemeindebürgermeister als Kandidaten bei der letzten Wahl für die CDU nominiert hat. Aber nicht der Austritt des Samtgemeindebürgermeisters aus der CDU hat die Partei dazu bewegt, eine andere Kandidatin oder einen anderen Kandidaten zu suchen“, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Dirk Wegmeyer. Er ergänzt, dass das Verhältnis zwischen Samtgemeindebürgermeister und Fraktion in den letzten Jahren nicht immer das Beste gewesen sei. Immer wieder habe es unterschiedliche Meinungen und Ansichten gegeben, die auch in verschiedenen Gesprächen nicht beigelegt werden konnten.

Dies habe dazu geführt, dass eine weitere Unterstützung der Kandidatur Webers durch die amtierende Fraktion nicht mehr gegeben sei. „Diese Erkenntnis bekam Samtgemeindebürgermeister Weber im Juli mitgeteilt“, so CDU-Gemeindeverbands-Vorsitzender Herbert Pieper. Besonders die interfraktionelle Zusammenarbeit habe in den letzten Jahren gelitten, sei jedoch unter den bevorstehenden Herausforderungen, die der Samtgemeindepolitik ausgesetzt ist, besonders wichtig.

Weber versteht sein Amt als ein politisches mit eigenen Positionen und Vorschlägen

Weber hatte im Sommer betont, einer Zusammenarbeit mit der Gruppe CDU/ FDP/UfDSGW stehe sein Austritt aus der Partei nicht im Wege, dieser sichere ihm nur die Freiheit, sich stärker in der Entscheidungsfindung einzubringen, gegebenenfalls auch mit einer von der CDU abweichenden Meinung. An der Position ändert sich auch durch die Pressemitteilung der CDU nichts: „Das Amt eines Samtgemeindebürgermeisters ist ein politisches, es ist meine Aufgabe und sogar Pflicht, eigene Positionen zu vertreten und Vorschläge einzubringen und nicht nur umzusetzen, was die Politik fordert.“ Dass die CDU ihn nicht länger unterstützt, „zeichnete sich im Sommer schon an und macht mir den Wahlkampf im Grunde sogar leichter“. Ein Schuss zurück in Richtung CDU: „Als Parteimitglied müsste ich auch schlechte Politik vertreten. Das muss ich jetzt nicht mehr.“

Von Christina Rudert