Mit Bubble-Soccer und Olympiade in die Ferien

Wesendorf

Keine sechs Wochen, aber immerhin zwei Tage Ferien: Und deshalb lud die Jugendpflege der Samtgemeinde am Freitagvormittag zur Schools-Out-Fete in die Sporthalle der Oberschule ein. Vor allem Grundschüler vom Lerchenberg kamen und hatten Spaß bei Sport und Spiel.

Schulsozialarbeit und Paten-AG

„Wir bieten das zum Halbjahresabschluss schon seit vielen Jahren an“, berichtet Samtgemeinde-Jugendpflegerin Claudia Niemes, die bei der Durchführung der Aktion nicht nur auf die Unterstützung ihrer pädagogischen Mitarbeiter bauen konnte, sondern traditionell auch auf die Mithilfe der Schulsozialarbeit von OBS und Grundschule sowie der Paten-AG der Oberschule, die sich aus Schülern höherer Klassen rekrutiert und ansonsten jeweils die neuen Fünftklässler durchs Schuljahr begleitet.

Besucher bespaßen

Beim Schools-Out-Tag galt es, die einzelnen Stationen zu betreuen, die in der Halle eingerichtet worden waren, um die Besucher zu bespaßen. Die waren zumeist jünger, denn obgleich es eine schuloffene Veranstaltung war, stellten die Lerchenbergschüler das Gros. „Der Ursprung der Fete liegt auch dort“, so Niemes: Da am Tag der Zeugnisvergabe nach der dritten Stunde Schluss ist, überbrückte man für die Grundschüler damit die Zeit bis 13 Uhr. „Und dann hat sich das Ganze etabliert.“

Zur Galerie Die Jugendpflege der Samtgemeinde Wesendorf hatte zu Sport, Spiel und Spaß eingeladen.

Die Spielstationen, „ Olympiade“ genannt, absolvierten die Kinder nacheinander anhand eines Laufzettels. Wenn der am Ende voller Stempel war, gab’s dafür eine süße Überraschung. Doch vor dem Preis hatten die Veranstalter den Spaß gesetzt. Unter anderem beim Schießen mit der Nerf auf Klopapierrollen und Pyramiden aus Plastikbechern oder Seilspringen. In der anderen Hälfte der geteilten Halle gab’s Bubble-Soccer, bei dem die Kids in große, transparente Bälle gesteckt, Fußball spielten.

Water-Challenge

Im Foyer standen Brettspiele bereit und der Kiosk hatte geöffnet, über dessen Tresen auch Getränke und Hotdogs wanderten. Für die Teilnehmer der Party kostenlos. Ein besonderer Spaß wartete im Treppenhaus zur Tribüne: die Water-Challenge, bei der sich jeweils zwei Kinder auf Stühlen gegenüber saßen und sich mit dem Mund voll Wasser „Flachwitze“ anhören mussten – so mancher Kandidat verließ den Ort des Geschehens leicht angefeuchtet.

Von Jörg Rohlfs