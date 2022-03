Wahrenholz

Im September hatten Wahrenholzer Familien laut Samtgemeindebürgermeister Rolf-Dieter Schulze noch Briefe erhalten, in denen die Rede davon war, dass im Sommer diesen Jahres an der Grundschule der Ganztagsbetrieb starten werde. Einige Familien hätten daraufhin versucht, ihre Kinder anzumelden, so Schulze am Donnerstag vor Mitgliedern des Bau- und des Schulausschusses der Samtgemeinde Wesendorf. Er führe Gespräche, um das Problem zu lösen, denn einen Start im Sommer diesen Jahres wird es nicht geben.

Für den Ganztagsbetrieb wird eine Mensa benötigt – für sie wurden am Donnerstag erst die Pläne von den Ausschüssen abgesegnet. Der Ganztagsschulbetrieb in Wahrenholz ist für Sommer 2023 vorgesehen. Am 10. März steht das Thema dann auf der Tagesordnung der Samtgemeinderatssitzung.

Gespräche wurden im November neu angeschoben

Bereits 2017 hatte die Samtgemeinde das Bürgerhaus von der Gemeinde gekauft – um dort die Mensa einzurichten. Gespräche zwischen Schule, Politik, Verwaltung und dem DRK – der Ortsverein nutzt die ans Bürgerhaus angebaute Garage – verliefen nicht zufriedenstellend für die Beteiligten. Nach der Kommunalwahl schob der seit November amtierende Samtgemeindebürgermeister Rolf-Dieter Schulze die Gespräche und Planungen neu an.

Diese Planungen wurden am Donnerstag vorgestellt – in Form von drei Varianten. Die Abstimmung darüber, welche Variante von den Ausschüssen favorisiert wird, ging schnell. Die dritte sollte es sein, so das einstimmige Votum. Kosten soll sie rund 1,9 Millionen Euro – wenn sie komplett nach den vorgestellten Plänen ausgeführt wird. Wichtigster Punkt: Die Mensa wird in einem neuen Gebäude eingerichtet, das als Verbindung zwischen der Turnhalle und dem Bürgerhaus gebaut wird.

In diesem Gebäude soll es unter anderem Umkleideräume für das Personal, Putzmittel- und Lagerräume sowie Toiletten geben. Diese liegen am Gebäudeende, das an den Friedhof grenzt. Von dieser Seite aus erfolgt auch die Anlieferung der Speisen. Die eigentliche Mensa geht dann zum Schulhof raus. Sie soll Platz für 80 bis 90 Schülerinnen und Schüler bieten. Platz für 70 Schüler – das war die Vorgabe. Eine Verkleinerung um die entsprechenden 40 Quadratmeter zur Kostenreduzierung wollten die Ausschussmitglieder aber nicht. Denn angesichts der Entwicklung der Schülerzahlen – aktuell besuchen 168 Jungen und Mädchen die Wahrenholzer Grundschule, laut Fünf-Jahres-Prognose werden in der Spitze 222 erwartet – könnten die Plätze benötigt werden. Ein erneuter Anbau wäre dann noch teurer als die schätzungsweise 115.000 Euro, die jetzt eingespart werden können.

Die Garage am Wahrenholzer Bürgerhaus wird abgerissen

Gespart werden soll dagegen an zwei anderen Punkten. Der Umbau des Bürgerhauses für das Ganztagsangebot wird laut Planungen 200.000 Euro kosten. Streicht man diesen Posten auf die notwendigsten Dinge zusammen, fallen 67.000 Euro weg. Auch auf den überdachten Verbindungsgang von Turnhalle zur Mensa für 112.000 Euro will man verzichten, ebenso auf die Garage. Sie wird abgerissen, um den Platzverlust am Schulhof durch den Mensabau auszugleichen.