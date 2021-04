Wesendorf

Die Anwohner der Hammerstein-Siedlung laufen Sturm gegen den Plan, innerhalb des Gebiets von Stollbrockring und Mölderstraße Wohnbebauung zu errichten. Zum einen, weil dadurch alter Waldbestand vernichtet würde, zum anderen, weil eine solche Bebauung ihrer Einschätzung nach mit einer Wertminderung ihrer Immobilien einher gehen würde.

Nach den Worten von Anwohnerin Petra Nadolny habe eine Firma bereits Bodenproben genommen, um den Bereich auf Schadstoffe zu überprüfen. Nicht ohne Grund, sei doch vor Jahrzehnten ein ehemaliger Teich von der Bundeswehr mit Bauschutt verfüllt worden. „Und wer weiß, was sonst noch.“ Auch das Problem der Munitions-Altlasten stelle ein Problem dar bei einer Wohnbebauung.

„Schlimm, wenn man den Wald platt machen würde“

Gleichzeitig wäre es „schlimm, wenn man den Wald platt machen würde für Baugrundstücke, mit denen nur Geld gemacht werden soll“, erklärte Maik Meinecke, Anwohner an der benachbarten Fliegelstraße, wo ebenfalls Wald fallen solle, um Bauland zu bekommen. Zumindest vermuten das die Hammerstein-Siedler, weil die Areale den gleichen Eigentümer haben. „Wir verstehen nicht, dass das alles genehmigt wird vom Landkreis und von der Gemeinde.“

Der Wald im Stollbrockring sei mittlerweile an die 100 Jahre alt und ökologisch wertvoll. Dort gebe es Rehe, Fledermäuse, seltene Amphibien und Insekten, so Nadolny. Aber wenn „alles zugebaut werde“ – die Rede ist von 50 Grundstücken –, sei es „vorbei mit der Idylle“, die dort 40 Jahre lang herrschte. Für die Natur wie für die aktuellen Residenten. Und natürlich würden auch ihre Häuser und Grundstücke dadurch im Wert gemindert. „Wir werden uns das nicht aufzwingen lassen“, erklärte Nadolny entschieden.

BUND und Bürgerinitiative bieten Unterstützung an

Manfred Michel und Eva Gresky von der BUND-Kreisgruppe, die von den Siedlern zum Ortstermin eingeladen worden waren, boten ebenso Unterstützung mit Rat und Tat an wie Kurt Karlisch von der Bürgerinitiative „Wesendorfer für Wesendorf“, die sich einst für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in der Gemeinde gegründet hatte. Karlisch würde nach eigenem Bekunden auch seine Beziehungen zur überörtlichen Ebene des Vereins Haus und Grund nutzen.

Wesendorfs Bürgermeister Holger Schulz erklärte auf AZ-Anfrage, dass es für den genannten Bereich seitens des Eigentümers der Flächen bislang keinen Antrag auf Aufstellung eines Bebauungsplanes gebe, der Voraussetzung für eine Bebauung sei. Bislang habe sich der Gemeinderat noch nicht mit dem Thema beschäftigt, sei aber über den Wunsch des Eigentümers unterrichtet worden, das Gelände zu bebauen.

Bei den erfolgten Bodenuntersuchungen handele es sich „um eine rein privatrechtliche Angelegenheit des Grundstückseigentümers“ mit einem potentiellen Investor, die Gemeinde habe damit nichts zu tun. „Ich kann die Bedenken der Anlieger sehr gut verstehen, auch was den Eingriff in den Waldbestand betrifft.“ Diese Bedenken würden bei Beratungen in den Ratsgremien „Berücksichtigung finden“, so Schulz, der in diesem Zusammenhang betont, dass „die Planungshoheit nicht einem Grundstückseigentümer oder einem potentiellen Investor, sondern ausschließlich der Gemeinde obliegt“.

