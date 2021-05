Wesendorf: AfD nominiert Samtgemeinde-Bürgermeisterkandidaten

Wesendorf

Die AfD tritt mit einem eigenen Kandidaten zur Bürgermeisterwahl in der Samtgemeinde Wesendorf an. Am vorigen Wochenende wurde Dominik Lebendig mit 94 Prozent der abgegebenen Stimmen zum Bürgermeisterkandidaten für die Samtgemeinde Wesendorf gewählt. Der 36-jährige Bewerber kommt gebürtig aus Celle und lebt seit drei Jahren mit seiner Lebensgefährtin und seinem Sohn in Westerholz. So lange ist er auch schon Mitglied in der AfD und übt einen systemrelevanten Beruf aus, wie er in seiner Bewerbungsrede selbstbewusst vorgetragen hat: „Ohne meinen Berufsstand steht Deutschland still, ich bin seit Jahren Berufskraftfahrer und kenne die Probleme der Mobilität, auch gerade im ländlichen Raum.“

In seinem Wahlkampf möchte er die ganz normalen Menschen ansprechen und setzt sich daher für eine einfache Amtssprache ein und lehnt die gendergerechte Sprache ab. „Ich möchte beim Bau von neuen Kindergärten auch gerne alternative Konzepte wie zum Beispiel Waldkindergärten in die Diskussion mit einbringen und die Bürger vorab um ihre Meinung fragen. Ich stehe für Bürgerbeteiligung. Den forcierten Ausbau weiterer Windkraftanlagen über die bereits jetzt bestehenden Vereinbarungen lehne ich ab“, so Dominik Lebendig. „Hier macht die sogenannte ökologische grüne Industrie gewaltige Profite zu Lasten der Bürger vor Ort, die einen erheblichen Wertverlust ihrer Häuser zu beklagen haben.“ Als Familienvater wolle er sich für günstigen Wohnraum und preiswerte Baugrundstücke in seiner Gemeinde einsetzen.

Von der AZ-Redaktion