Corona bringt Wittinger Brauerei in Schwierigkeiten

Veranstaltungen fallen aus, das Vereinsleben liegt brach – für die Wittinger Privatbrauerei bedeutet die Corona-Krise einen schweren Schaden. Wie groß der wird, ist derzeit noch nicht absehbar. Und die Geschäftsführer Axel und Christian Schulz-Hausbrandt haben selbst kaum Möglichkeiten, die Situation zu beeinflussen.

Anfang März hatte die Brauerei das für den 4. April geplante Bockbierfest in Wittingen abgesagt. Welch große Welle an Absagen und Einschränkungen noch folgen sollte, war damals nicht klar. „Wir hatten die Hoffnung, dass die Krise schnell wieder vorbei geht“, sagt Axel Schulz-Hausbrandt. Doch es folgte Absage auf Absage. Ein paar Beispiele: das Wittinger Sommerfest, die großen Schützenfeste in Wahrenholz und Knesebeck, Vereinssport, der völlig brach liegt, und Gaststätten, die auf unbestimmte Zeit geschlossen sind.

„Der Umsatz kommt nicht wieder“

Für eine regionale Brauerei wie die Wittinger mit ihren etwa 80 Beschäftigten ist das kaum zu kompensieren. „Was weg ist, ist weg. Der Umsatz kommt nicht wieder“, sagt der Geschäftsführer. Und wie lange die Einschränkungen noch andauern, ist nicht abzusehen. Großveranstaltungen sind zunächst bis zum 31. August untersagt. Wann Gaststätten wieder öffnen oder Vereinssport wieder stattfindet, ist völlig unklar. „Es gibt bislang keine Zeichen aus der Politik“, bedauert Schulz-Hausbrandt.

Zwar verzeichne die Brauerei seit etwa drei Jahren ein Wachstum im Einzelhandelsverkauf. 2017 musste die Brauerei acht Mitarbeitern betriebsbedingt kündigen, um etwa in neue Technik investieren zu können. Seitdem setzt die Brauerei auch wieder auf handwerklich gebraute naturbelassene Qualitätsbiere. „Der Relaunch hat gut funktioniert“, so der Geschäftsführer. Allerdings sei die Brauerei weiter stark vom Fassbierverkauf abhängig. Mit der Steigerung im Einzelhandelsverkauf ist der dortige Verlust nicht auszugleichen. Denn: Die Menge an Bier, die die Menschen sonst im Vereinsheim oder auf Festen trinken, trinken sie zuhause nicht.

Hoffnung auf schnelle Rückkehr zur Normalität

„Wir hoffen, dass wir möglichst bald wieder zur Normalität zurückkehren können“, sagt Schulz-Hausbrandt. Bis dahin ist es aber wohl noch ein langer Weg. Deshalb versucht die Brauerei, den Flaschenabsatz weiter zu steigern. „Wir merken die Unterstützung der Menschen. Unser Bier wird im Einzelhandel vermehrt gekauft“, sagt Schulz-Hausbrandt. Im Hintergrund werden zudem neue Produkte entwickelt. Und um Kosten zu senken, wird für Teile der Belegschaft Kurzarbeit vorbereitet.

„Was fehlt, ist die Planbarkeit“, appelliert Schulz-Hausbrandt an die Politik, den vielen kleinen regionalen Brauereien in Deutschland eine Perspektive aufzuzeigen und sie vielleicht durch Wirtschaftshilfen zu unterstützen.

Von Christian Albroscheit