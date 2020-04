Post nach Australien kommt zurück – wegen Corona

Weißes Moor

Eigentlich steckte in dem Päckchen, das Tobias Tantius nach Australien schicken wollte, nur ein Auto. Genauer – ein Auto in einem Fachmagazin, über welches er geschrieben hatte. Doch das Belegexemplar für den Besitzer des Wagens kam zurück – wegen Corona.

„Als Autor versende ich gern mal ein Belegexemplar von dem Street-Magazine, für das ich schreibe. Zuletzt war es ein Auto in Australien, ein 1977er Chrysler Charger, das ich im Januar in Ballarat vor der Kamera hatte“, erzählt Tantius. Doch diesmal klappte es nicht mit dem Versand. „Da kam prompt die Post mit dem Vermerk zurück, dass der Postverkehr mit dem Bestimmungsland momentan unterbrochen sei. Die Wiederaufnahme sei zur Zeit nicht absehbar. Sobald ich weiß, wann die Post wieder ins Ausland liefert, werde ich erneut Briefmarken kaufen und das Magazin auf den Weg bringen. Ein kleines Corona-Problem, aber doch ein ärgerliches“, sagt er.

Staaten entscheiden, was sie annehmen

Postsprecher Jens-Uwe Hogart kennt die Ursache für das Problem – und die Lösung. „Wegen Corona gibt es derzeit Einschränkungen beim Postversand in andere Länder. Das liegt oft daran, dass sich durch die Krankheit Abläufe im Transport oder bei der Zollabfertigung ändern.“ So würden beispielsweise Flugverbindungen für den Transport wegfallen, wegen Schutzbestimmungen und Quarantänemaßnahmen würden Sendungen erst gar nicht ins Zielland gelangen – oder könnten dort nicht zugestellt werden. Über entsprechende aktuelle Informationen zu jedem Land verfüge die Deutsche Post – und würde die Sendungen noch im Inland aufhalten und an die Absender zurück schicken. Die Entscheidung, welche Sendungen in ein anderes Land dürfen und welche nicht, treffe dabei übrigens der jeweilige Staat, nicht die Deutsche Post, so Hogart.

Hier gibt es die Versand-Infos fürs Ausland Wer einen Brief, ein Paket oder Päckchen ins Ausland verschicken will, ist nicht nur in Zeiten von Corona gut beraten, sich vorher darüber zu informieren, ob die Sendung denn aktuell auch im Empfängerland ankommen kann. Denn die ausreichende Frankierung sowie eine leserlich geschriebene Adresse – Absender nicht vergessen – allein sind keine Garantie dafür, dass die Sendung auch ankommt und nicht zurückgeschickt wird. Konkrete und aktuelle Infos zu jedem Land gibt es im Internet unter www.dhl.de. Hier oben links auf die rote Leiste „Aktuelle Hinweise zum Coronavirus“ klicken. Etwas weiter unten auf der neu aufgemachten Seite findet man dann die einzelnen Kontinente und darüber Infos zu den jeweiligen Ländern.

So auch im Fall des Automagazins, das für Australien bestimmt war. Päckchen und Pakete aus Deutschland nimmt der Inselstaat derzeit nicht an, wohl aber Briefe. Doch woher hätte Tobias Tantius das wissen können? „Auf unserer Internetseite www.dhl.de informieren wir immer aktuell über eventuelle Einschränkungen in jedem Land. Dort können sich unsere Kunden informieren.“ Derzeit gibt es im Bereich Australien/ Ozeanien viele Gebiete mit Einschränkungen bis hin zur totalen Annahmeverweigerung. Ähnlich sieht es beim amerikanischen Doppelkontinent aus – die meisten Staaten verweigern hier die Annahme von Postsendungen aus Deutschland derzeit komplett. In Asien ist es je etwa ein Drittel: Gebiete ohne oder mit Einschränkungen sowie mit Totalverweigerung. Ganz anders sieht es in Afrika und Europa aus: In Afrika nehmen derzeit nur ganz vereinzelt Staaten Post aus Deutschland an, in Europa dagegen gibt es nur wenige Gebiete, die eine Annahme verweigern.

Paketsendungen auf Vorweihnachtsniveau

Und noch eine Entwicklung bei der Post gibt es in Corona-Zeiten, die auch im Landkreis Gifhorn zu bemerken ist: Das Aufkommen an Paketen ist seit Ende März gestiegen, deutschlandweit von 5,2 auf aktuell acht Millionen Stück am Tag – laut Hogart Vorweihnachtsniveau. „Wir haben zu Ostern mit einem Anstieg gerechnet. Und ein Teil des Mehraufkommens ist sicher der Schließung vieler Geschäfte geschuldet.“

Von Thorsten Behrens