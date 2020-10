Weißenberge

Laut dem jüngst veröffentlichten Bericht zur Lage der Biodiversität verfehlt die Weltgemeinschaft ihr Ziel, den Verlust der Arten und Lebensräume bis 2020 zu stoppen. Im Kreis Gifhorn wird hingegen weiter für mehr Artenvielfalt am und im Wasser gekämpft: Angelvereine des Angelverbands Niedersachsens und Forscher vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) möchten Baggerseen als Lebensraum für Tiere und Pflanzen aufwerten. Am Weidekampsee bei Weißenberge überprüfen deshalb Biologen den Erfolg verschiedener Maßnahmen zur Steigerung der Fischpopulation und Erhöhung der biologischen Vielfalt.

Das Forschungsteam Baggersee ist mit dem grünen Boot wieder da

Wer kürzlich am Weidekampsee den Herbst genossen hat, dem sind vielleicht das grüne Forschungsboot und das graue Projektmobil vom „Forschungsteam Baggersee“ aufgefallen. Die Biologen testen verschiedene Möglichkeiten, wie die Artenvielfalt in und an Baggerseen mit Hilfe von Anglern erhöht werden kann. „Schaut man sich das Volumen kleiner Baggerseen alleine in Niedersachsen an, schlummert hier ein riesiges Potential zur Förderung der wassergebundenen Artenvielfalt“, erklärt Projektkoordinator Prof. Dr. Robert Arlinghaus vom IGB und der Humboldt-Universität zu Berlin. Denn in Niedersachsen gibt es kaum Naturseen. Und die rund 30 000 niedersächsischen Baggerlöcher, die aufs Jahr gerechnet schonmal gut und gerne auf 30 Millionen menschliche Besuchertage kommen, bieten für Gäste aus dem Tier- und Pflanzenreich meist keine optimalen Lebensbedingungen. Die Idee des Projektteams ist darum, Baggerseen aktiv so umzugestalten, dass dort mehr heimische, teils bedrohte Wasserpflanzen, Insekten, Wasservögel und Fische ein Zuhause finden.

Was haben Flachwasserzone und Totholz für die Artenvielfalt im Weidekampsee gebracht?: Das Forschungsteam Baggersee ist mit seinem grünen Boot wieder da. Quelle: Anglerverband Niedersachsen

Die neuen Strukturen werden sehr gut als neuer Lebensraum angenommen

Am Weidekampsee ließ der Verein für Fischerei und Gewässerschutz Schönewörde und Umgebung eine Flachwasserzone ausbaggern, damit sich dort Unterwasserpflanzen ansiedeln können. Diese bieten Fischen, Insektenlarven und Kleinstlebewesen lebenswichtige Unterschlüpfe. Um auch im Rest des Sees fehlende Pflanzenstrukturen zu ersetzen, versenkten die Angler und Forscher zusätzlich Totholzbündel entlang der Uferlinie. Bislang fand das Baggerseeteam heraus, dass diese neuen Strukturen von Fischen und Wirbellosen sehr gut als neuer Lebensraum angenommen werden. Ob es dadurch jedoch zu einer Bestandssteigerung – also mehr Fisch, Insektenlarven und Co. im Weidekampsee – gekommen ist, muss sich über die Jahre noch zeigen. Jedes Jahr rücken darum die Biologen aus Berlin zur Untersuchung der Fischpopulationen und Gesamtartenvielfalt aus.

Verschiedene Forschungsansätze an insgesamt zwölf Baggerseen

Der Weidekampsee ist Teil einer groß angelegten Studie an von Anglern bewirtschafteten Baggerseen. Um die Ergebnisse vergleichbar zu machen, versahen Petrijünger und Forscher drei ähnliche Gewässer mit Flachwasserzonen und Totholzbündeln. Vier Vergleichsgewässer bekamen nur das „kleine Upgrade“ mit Totholz ohne Flachwasser. An vier anderen Baggerseen wurde Fischbesatz versucht. Der Fischereibiologe Sven Matern erklärt: „Fischbesatz ist eine häufige Praxis von Angelvereinen, um Fischbestände in den Vereinsseen zu erhöhen. Doch wird dabei meist vergessen, dass jedes Gewässer nur begrenzt viele Tiere beherbergen kann. Wenn mehr Fische im Baggersee überleben sollen, muss dieser auch mehr Futter und Verstecke bereitstellen.“ Wird der Fokus auf eine Verbesserung des Lebensraums gesetzt, könnten davon nicht nur Fische profitieren, sondern auch andere Arten entlang der Nahrungskette – zum Beispiel Libellen.

Das Gesamtergebnis des Projektes wird im Jahr 2022 erwartet.

