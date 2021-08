Steinhorst

Nachdem es wegen der Corona-Pandemie voriges Jahr keinen Bücher-Flohmarkt während des Steinhorster Lesesommers gab, sahen die Verantwortlichen vom Verein der Freunde und Förderer des Erich-Weniger-Hauses in diesem Jahr dem Flohmarkt mit großer Freude entgegen. Doch auch dieses Jahr lief es nicht so wie geplant.

Der beliebte Treffpunkt für Bücherwürmer fiel wegen des Regens am Sonntagvormittag buchstäblich ins Wasser. Von den angemeldeten 31 Ausstellern im oberen Bereich sowie elf Ausstellern im Innenhof des Schulhofs kam zum Schluss neun Verkäufer, die dem Regen trotzten und ihre Pavillons aufbauten, um Bücher jeglicher Art an den Mann beziehungsweise die Frau zu bringen. Auf jeden Fall waren die Abstandsregeln, die Veranstaltungsmanagerin Lisa-Marie Trodtfeld im Vorfeld noch ausgetüftelt hatte, locker einzuhalten.

Die Erfahrung zeigt: Wer nach Steinhorst kommt, will kaufen, nicht nur schauen

So harrten Nadja Wendig und Tochter Marla aus Kästorf unter ihrem Pavillon aus und zeigten sich trotz des schlechten Wetters zufrieden. „Wir haben in der ersten Stunde nach der Eröffnung um 11 Uhr zahlreiche Besucher am Stand gehabt, die nicht nur schauen, sondern etwas kaufen wollten“, freuten sie sich. Wer zum Steinhorster Bücherflohmarkt komme, wolle nicht nur mal schauen was es gibt, sondern noch ein gutes Buch oder auch eine tolle CD zu erwerben, sagte Nadja Wendig, die schon seit mehreren Jahren beim Bücher-Flohmarkt anzutreffen ist.

Familie Lietz aus Steinhorst hatte ihren Bücherstand im Innenhof des Schulmuseums eingerichtet: Bei ihnen war immer was los. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

Auch die Familie Lietz aus Steinhorst ist regelmäßig beim Bücherflohmarkt dabei und hielt auch diesmal wieder viele Bücher zur deutschen und europäischen Geschichte, Romane, Kinderbücher oder CDs bereit, um sie zu günstigen Preisen zu verkaufen. Am Stand von Jane und Wienke Weiss aus Hankensbüttel gab es vor allem Kinder- und Jugendbücher sowie Hörspiel-CDs zu kaufen. Auch sie freuten sich über den guten Besuch und Absatz, der vor allem in der ersten Stunde zu verzeichnen war. Und bei Doris und Matthias Köslin aus Lüsche gab es gesammelte Werke aus drei Haushalten, wie sie sagten. Im Angebot waren unter anderem zahlreiche Bücher über den Umgang mit Pferden, Romane und Geschichtsbücher, die sich gut verkaufen ließen. „Ich bin zufrieden und habe trotz des schlechten Wetters gut verkaufen können“, betonte die Lüscherin und möchte auch im kommenden Jahr wieder dabei sein.

Gunhild Posselt verkauft Bücher gegen Spende für den Förderverein

Auch die Vorsitzende des Fördervereins, Gunhild Posselt, war mit einem Bücherstand dabei und hatte ihre Werke im Saal ausgestellt, um durch den Verkauf Spenden für den Förderverein zu sammeln, wie sie sagte.

Lisa-Marie Trodtfeld betonte, dass sie positiv überrascht gewesen sei, als sie am Vormittag den Museumsbereich betrat und trotz des Regens zahlreiche Besucher vorfand, die ganz gezielt nach Lektüre Ausschau hielten. Auch sie habe auf Anhieb „Die Känguru-Chroniken“ aus dem Jahre 2009 gefunden und gekauft.

Für das Jahr 2022 kündigte Trodtfeld bereits an, dass es auch einen Ausweichtermin geben werde, um sicherstellen zu können, dass diese beliebte und weit über die Grenzen des Landkreises hinaus bekannte Veranstaltung nicht wieder ins Wasser fällt. Der Aufwand dafür ist einfach zu hoch, sagt die Veranstaltungsmanagerin und setzt zukünftig auf Sicherheit.

Von Hans-Jürgen Ollech