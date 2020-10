Betzhorn

Traditionell und unter Einhaltung der Corona- und Hygieneregeln hatte der Turnverein Concordia (TVC) Wahrenholz auch am 30. Tag der Deutschen Einheit bei gutem Herbstwetter zum Volks- und Radwandertag eingeladen. Vorsitzende Ursula Gründemann begrüßte zum Start an der alten Schule in Betzhorn 57 Kinder und Erwachsene.

„Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und an diesem sportlichen Volksvergnügen teilnehmen möchtet“, sagte Gründemann. Der Volkswandertag fand schon zum 47. Mal, der Radwandertag zum 32. Mal statt. Gründemann wünschte allen Teilnehmern auf den beiden Strecken viele schöne Erlebnisse. Diese führten auf der 18 Kilometer langen Strecke von Betzhorn aus über Wahrenholz in Richtung Großes Moor durch den Espenleu zurück nach Schönewörde und wieder über Ise und Bruno an den Zielort der Alten Schule in Betzhorn zurück. Die kurze Strecke über zehn Kilometer führte westlich an Wahrenholz vorbei, dann südlich um Wahrenholz herum in Richtung Schönewörde und von dort aus über die Feldstraße, Isebrücke und Brunobrücke zurück nach Betzhorn.

In diesem Jahr waren keine Wanderer dabei

Bedingt durch die Corona-Pandemie gab es in diesem Jahr weder ein Quiz noch Verpflegung unterwegs. Auch gab es keinen Imbiss zum Abschluss im Dorfgemeinschaftshaus, sondern die Teilnehmer wurden – um allen Regeln gerecht zu werden – zum Kaffeetrinken ins Hofcafè gebeten. Die stellvertretende Vorsitzende Christiane Salig zeigte sich dennoch mit der großen Resonanz zufrieden. Für die Ausarbeitung der beiden Strecken war wieder Ernst Storm verantwortlich. Für den guten und pünktlichen Start sorgten die Vorsitzende Ursula Gründemann, ihre Stellvertreterin Christiane Salig und Schatzmeisterin Dr. Ingrid Surborg. Wanderer waren in diesem Jahr nicht dabei.

Von Hans-Jürgen Ollech