Wegen Corona-Schließung: Eltern müssen keine Kita-Gebühren mehr zahlen

Schönewörde

Der Wesendorfer Samtgemeinderat hat einstimmig beschlossen, von den Eltern keine Kita-Beiträge zu erheben, so lange die Kindertagesstätten in der Samtgemeinde wegen der Corona-Pandemie geschlossen sind – und zwar rückwirkend ab dem 1. April.

Der Landkreis Gifhorn hat mit einer Allgemeinverfügung vom 14. März, den Betrieb von Kitas, Horten und Kindertagespflege untersagt. „Die Eltern beziehen keine Leistung mehr, müssen aber trotzdem zahlen“, erklärte Ratsvorsitzender Friedrich Prilop. Laut Samtgemeindebürgermeister René Weber sind viele Eltern auf die Samtgemeinde zugekommen mit dem Wunsch, diese möge auf die Beiträge verzichten. Und das hat der Rat am Donnerstag beschlossen. Die Abrechnung soll taggenau erfolgen, bis die Kitas wieder öffnen dürfen. Davon ausgenommen sind Zeiten, in denen Eltern die Notbetreuung in Anspruch genommen haben.

Wesendorfer Wunsch an den Landkreis

Obwohl dadurch monatliche Kosten in Höhe von 30 300 Euro auf die Samtgemeinde zukommen, war sich die Politik einig, diesen Schritt zu vollziehen. Wenngleich sie sich eine kreisweit einheitliche Regelung und eine Übernahme der Kosten durch den Landkreis gewünscht hätte. „Dann wären die Bedingungen in allen Gebietseinheiten gleich“, so SPD-Fraktionsvorsitzender Siegfried Weiß. Melanie Schulze ( CDU) hoffte, dass der Landkreis wenigstens die zwei Wochen im März übernimmt, in denen die Kitas aufgrund der Verfügung bereits geschlossen waren. „Die Eltern würden sich freuen“, sagte sie. Der Wesendorfer Samtgemeindeausschuss hatte es laut René Weber für zumutbar gehalten, dass die Eltern für diesen Zeitraum noch zahlen.

Neue Einkommensstaffel für Kita-Beiträge

Zudem hat der Samtgemeinderat eine neue Einkommensstaffel zur Erhebung der Elternbeiträge für den Besuch der Kindertagesstätten beschlossen. Dabei übernimmt die Samtgemeinde die Einkommensstaffel des Landkreises für die Kindertagespflege. Kinderkrippe und Kindertagespflege seien zwei gleichwertige Systeme. „Warum sollen Eltern also unterschiedlich viel zahlen“, fragte Samtgemeindebürgermeister René Weber. Demnach zahlen Geringverdiener ab dem 1. August weniger für die Krippenbetreuung ihrer Kinder. „Für die, die mehr verdienen, wird es teurer“, so Weber.

Nach dem Beschluss des Samtgemeinderates gelten zwölf Einkommensbereiche. Bis 25 000 Euro beträgt der Beitrag 1,14 Euro je Betreuungsstunde. Danach steigt der Beitrag in weiteren Stufen auf maximal 2,82 Euro je Betreuungsstunde an. Der Höchstsatz gilt ab einem Einkommen von 75 000 Euro. „Wir begrüßen die soziale Komponente und hoffen, dass die Einnahmen in der Summe gleichbleiben“, sagte Herbert Pieper für die CDU.

Von Christian Albroscheit