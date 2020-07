Wittingen

Frei nach dem Motto „Die Kultur geht an die frische Luft!“ hat der Kulturverein Wittingen die Idee, für Open-Air-Vorstellungen den Bereich hinter der Wittinger Stadthalle zu nutzen, in die Tat umgesetzt. Am Sonntag, 23. August, um 17 Uhr wird Sonja Gründemann mit ihrer musikalischen Comedy „Typisch Frau?!“ dort gastieren.

Auch Männer werden lachen

Das Multitalent Sonja Gründemann ist vielen Menschen aus der Region ein Begriff, denn sie wuchs in Wahrenholz auf und lebt heute als Sängerin, Schauspielerin, Rednerin und Business-Trainerin in Hamburg. Zuletzt war sie in der virtuellen Reihe des Kulturvereins Wittingen mit Auszügen aus ihrem Bühnenprogramm „Alltagswahnsinn“ zu hören und zu sehen. In ihrem neuen Programm „Typisch Frau?!, das durchaus auch Männer amüsieren könnte, geht es um Frauenthemen, wie etwa Quetschwäsche, Toy Boys und auch Klischees. Aber vielleicht nicht nur. Auf jeden Fall wird ihr Vortrag ein Angriff auf die Lachmuskeln sein, manchmal auch bissig oder nachdenklich. Ein Augenschmaus allemal. Sonja Gründemann wird dabei am Klavier von ihrem Pianisten Markus Schell unterstützt.

Corona-Auflagen sind zu beachten

Der Kulturverein weist darauf hin, dass alle Auflagen bezüglich der Corona-Schutzmaßnahmen erfüllt werden. Daher gibt es nur eine streng limitierte Kartenzahl. Ein Mund-Nasenschutz ist erforderlich, er darf auf dem Sitzplatz abgenommen werden. Sitzkissen für die Stühle können mitgebracht werden. Bei Regen findet die Veranstaltung in der Stadthalle, auch unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen, statt.

Der Einlass ist ab 16 Uhr. Eintrittskarten sind im Vorverkauf ab sofort bei Heine Tabakwaren in Wittingen, Tel.: 05831-7124 erhältlich und kosten 15 Euro, für Schüler 5 Euro. Für das Catering ab 16 Uhr steht Gunda Wolter mit ihrem Veranstaltungsmix bereit.

