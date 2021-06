Was im Ferienspaß der Samtgemeinde Wesendorf alles los ist

Wesendorf

27 Veranstaltungen gibt’s im Sommerferienprogramm der Jugendpflege der Samtgemeinde Wesendorf, und ab sofort sind sie im Online-Anmeldeportal unter www.unser-ferienprogramm.de/wesendorf aufgelistet. Anmeldungen sind von Montag, 14. Juni, an möglich.

Das Programm beginnt am Donnerstag, 22. Juli, mit einer Familienfahrt per Reisebus in den Serengeti-Park Hodenhagen. Das traditionell stattfindende Sommerfest auf dem Hof Leben in Ummern wird am nächsten Tag stattfinden. Wie jedes Jahr erwartet die Familien dort ab 15 Uhr ein buntes Programm mit kreativen und spielerischen Angeboten.

Nichtschwimmer ab sechs Jahren sind im Schwimmkursus genau richtig

Im Waldbad Hohne findet wieder ein Schwimmkursus für Nichtschwimmer ab sechs Jahren statt, begleitet von der EFA-Lernwerkstatt, die sich nicht nur um den Transfer der Kinder kümmert, sondern sie die ganze Zeit persönlich begleitet. So können auch Kinder, die ängstlich sind, den Spaß am Wasser für sich entdecken. Als Lehrer steht Schwimmmeister Marcel Nerger parat.

Wegen Corona lässt sich in diesem Sommer noch nicht alles umsetzen. Aber Angeln mit dem Angel- und Naturschutzverein Wesendorf, das geht, ebenso wie ein Tag mit den Pferden auf Goting Cliff in Wagenhoff. Als weitere besondere Highlights können die Kinder unter Anleitung von Diakonin Susan Heydecke vier Tage lang eine eigene Stabpuppe bauen, mit Alpakas wandern gehen oder am Ende der Ferien mit ins Rasti-Land fahren. Überdies sind Aktionen wie u.a. das Bogenschießen am Bernsteinsee, Zelten am Jugendtreff in Ummern, viele Kreativangebote und ein neuer Ferien-Multi-Geocache für Rätselfreunde geplant.

Online-Anmeldungen sind vom 14. Juni an möglich

Wer sich bereits in den Osterferien registriert hat, loggt sich ab dem 14. Juni einfach mit den schon vorhandenen Login-Daten auf www.unser-ferienprogramm.de/wesendorf ein und meldet sich an. Gibt es mehr Anmeldungen als Plätze, findet am Montag, 5. Juli, die Verlosung der Teilnehmerplätze statt. Aus organisatorischen Gründen von der Verlosung ausgeschlossen sind der Schwimmkursus und die Reisebusfahrten. Hier gilt: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!“

Wegen Corona sind alle Veranstaltungen unter Vorbehalt geplant. Je nach aktueller Lage können sich kurzfristige Änderungen ergeben. Die Eltern werden gebeten, sich tagesaktuell über Hygieneauflagen und Teilnahmebedingungen zu informieren. Unter Umständen können einige der Veranstaltungen mit einer vorherigen Testpflicht für Eltern und/oder Kinder verbunden sein.

Von der AZ-Redaktion