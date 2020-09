Eine kurze Affäre in Wesendorf, mit Würmern verwechselte Gummiringe in Westerholz, zu wenig Bruterfahrung in Ummern-West: Bei den Störchen in der Samtgemeinde Wesendorf war in diesem Sommer einiges los. Storchenbetreuer Hans-Jürgen Behrmann berichtet die Details.