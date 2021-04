Wittingen

In der Helios-Klinik Wittingen können sich symptomfreie Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Gifhorn mittlerweile einmal pro Woche kostenlos per Antigen-Schnelltest auf eine akute Corona-Infektion testen lassen. Termine können telefonisch unter (05831) 220 vereinbart werden. Das Abstrich-Ergebnis liegt nach rund 15 Minuten vor.

„Schnelltests stellen neben der Impfung einen der wichtigsten Bausteine zur Bekämpfung der Corona-Pandemie dar. Deshalb haben wir dem Landkreis Gifhorn sofort unsere Unterstützung bei der Umsetzung der Teststrategie zugesichert. Es ist wichtig, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern eine zentral gelegene Teststelle direkt in Wittingen anbieten“, sagt Klinikgeschäftsführer Matthias Hahn.

Getestet werden die Bürgerinnen und Bürger mit dem zertifizierten Antigen-Schnelltest der Firma Abbott per Nasen-Abstrich. Das Test-Ergebnis liegt nach rund 15 Minuten vor, wird den Getesteten direkt vor Ort mitgeteilt und schriftlich bescheinigt. Hahn: „Schnelltests helfen, Kontakte frühzeitig zu unterbrechen und nachzuverfolgen. Infizierte ohne Symptome lassen sich so leichter identifizieren.“ So werde eine weitere Ausbreitung des Virus verhindert. Ein positives Antigen-Testergebnis müsse jedoch immer per PCR-Test bestätigt werden, was in der Helios-Klinik sofort im Anschluss ohne Überweisung durch Hausarzt oder Gesundheitsamt möglich ist. Antigen-Tests sind weniger sensitiv als der PCR-Test. Ein negatives Antigen-Testergebnis schließt deshalb die Möglichkeit einer Infektion mit dem Virus nicht automatisch aus.

Das Corona-Testzentrum in der Helios-Klinik Wittingen, Gustav-Dobberkau-Straße 5 in 29378 Wittingen, ist montags bis samstags in der Zeit von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Mittwochs werden Termine bis 16 Uhr vergeben. Zum Test mitgebracht werden muss lediglich der Personalausweis. Kostenlose Parkplätze stehen direkt vor der Klinik zur Verfügung. Das Corona-Testzentrum befindet sich im Foyer des Wittinger Krankenhauses und ist barrierefrei zu erreichen. Personen, die unter Corona-typischen Symptomen wie Husten, Luftnot, Fieber über 37,8 Grad Celsius und Störung des Geruchs- und/oder Geschmackssinns leiden, sollten sich weiterhin zunächst an ihren Hausarzt wenden.

