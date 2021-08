Warum am Knesebecker Schützenhaus eine Leiche liegt

Knesebeck

Am Donnerstagabend wurde eine Frauenleiche neben dem Knesebecker Schützenhaus gesichtet. Sie ähnelte sehr der berühmten Marilyn Monroe. Bei näherer Betrachtung stellte sich die im Gras liegende Dame jedoch glücklicherweise als verkleidete Schaufensterpuppe heraus. Diese und andere Schockmomente erwarteten die rund 30 Besucher einer spannenden Lesung unter den Eichen des Schützenhauses.

Zur Galerie Eine junge Frau im Marilyn Monroe-Kostüm, die tot am Knesebecker Schützenhaus liegt. Und ein paar Tipps zum Schutz gegen Vampire. Hier die Fotos von der schaurig-schönen Lesung in Knesebeck.

Warum die blutverschmierte Dame im Marilyn Monroe-Outfit dort lag, erfuhren die Besucher von der Glüsinger Autorin Beate Winter, sie las aus ihrem zweiten Roman „Aschermittwoch“, in dem an beinahe derselben Stelle (am rund 250 Meter entfernten Knesebach-Ufer) die echte Leiche einer jungen Frau im Monroe-Kostüm gefunden wird. Eben hatte die Dame den Knesebecker Rosenmontagsball verlassen, als ihr Leben neben dem Schützenhaus ein jähes Ende fand.

Ein verwirrendes Netz aus Eifersucht und verschmähter Liebe

Kriminalhauptkommissar Kilian Frommelt, den Lesern bekannt aus Winters Erstroman „Blauäugig“, ermittelt wieder und gerät dabei in ein verwirrendes Netz aus Eifersucht und verschmähter Liebe. „Meine Romane spielen im Landkreis Gifhorn“, erklärt die Autorin, „ganz einfach, weil ich mich hier auskenne.“ So auch der dritte Band der Krimi-Reihe, „Verlorene Kinder“, in dem Frommelt in Zahrenholz und Groß Oesingen ermittelt.

Nach dem Auftakt durch Beate Winter übernahm Balthasar Graf Brucegi das Mikrofon und entführte die Besucher in gruselige Welten, in denen er sich als rumänischer Graf scheinbar ganz zu Hause fühlt. Stilvoll im barocken Adligen-Gewand betrat er die Bühne und brachte den Zuschauern die Welt der wahren Vampire näher: „Vampire gibt es nicht erst seit Bram Stoker“, erklärte er, „sondern bereits seit über 3000 Jahren. Erstmals tauchten sie in der ägyptischen Mythologie auf.“

In der Folterkammer der Burg endet das junge Leben

In der ersten Kurzgeschichte des Grafen, „Nachtjagd“, wird eine junge Frau von Hunderten von Fledermäusen direkt in die Arme eines hungrigen Vampirs gehetzt. Die zweite Geschichte trägt den Titel seiner Gesamtlesung, „Die eiserne Jungfrau“: Eine Touristin besichtigt eine scheinbar lang verlassene Burg und wird überraschenderweise vom Burgherren hereingebeten. In der Folterkammer der Burg endet ihr junges Leben.

Nach der gruseligen Lesung bot Brucegi seinem Publikum erlesene Schlückchen wie „Junker´s Herz“, „Feurige Witwe“ und „Rattengift“ an und wünschte ihnen, dass sie es heil nach Hause schaffen mögen. Dafür noch einige hilfreiche Tipps zum Schutz gegen Vampire: „Zum einen laden Sie sie nicht zu sich nach Hause ein. Ohne Einladung können Vampire nicht eintreten. Zum zweiten schütten Sie Sand rund um Ihr Bett. Vampire müssen zwanghaft alles zählen. Das verschafft Ihnen Zeit.“

Beide Lesungen kamen beim Publikum super an, alle lauschten mucksmäuschenstill den spannenden Textstellen und Kurzgeschichten und spendeten viel Beifall.

Weitere Programmpunkte bei „Knesebeck goes...“

Die Lesung war der zweite Teil der Veranstaltungsreihe „Knesebeck goes…“, ins Leben gerufen vom Heimat- und Kulturverein, allen voran Norman Wicha und Jonas Rode. Am Samstag, 14. August, gibt es zwei Open-Air-Kinovorstellungen, nachmittags wird ein Kinderfilm gezeigt, abends präsentiert das Mobile Kino Niedersachsen die Freddy Mercury-Biographie „Bohemian Rhapsody“. Nähere Infos auf der Internetseite www.heimat-kulturverein-knesebeck.de. „Für einen Kulturverein waren die letzten 18 Monate einfach der Supergau“, so Wicha. „Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt doch noch etwas Kulturelles auf die Beine stellen konnten, insbesondere in diesem Jahr, wo unser Dorf 777 Jahre alt wird.“

Von Maren Kiesbye