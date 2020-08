Warum Wesendorf keine Fördergelder für die Sanierung des Sportheims bekommt

Wesendorf

Schon länger steht die Sanierung des Wesendorfer Sportheims an, wobei die Gemeinde auf finanzielle Unterstützung seitens des Landes hoffte. Nun lehnte das Land den Fördermittelantrag ab – die Gemeinde arbeitet trotzdem weiter auf eine zügige Problemlösung hin.

„In der Tat fehlt die Förderung, doch es muss weitergehen“, sagte Daniel Jabs aus dem Gemeindebüro und erklärte das Vergabeverfahren. Demnach wird pro Region lediglich einer begrenzten Anzahl an Anträgen stattgegeben. In diesem Fall fiel das Wesendorfer Anliegen hinten runter. Dennoch sehen die Entscheidungsträger dringenden Handlungsbedarf: „Wie angekündigt beschäftigt sich die Planungsgruppe A+I mit Ausführungsplanung und Vorbereitung der Vergabeunterlagen. Ende September oder Anfang Oktober soll das Projekt ausgeschrieben sein, sodass mit etwas Glück schon gegen Jahresende die ersten Sanierungsarbeiten beginnen“, gab Jabs bekannt. Die nun ausbleibende Finanzspritze tut dem Vorhaben keinen Abbruch.

Sportheim kann während der Sanierung nur eingeschränkt genutzt werden

Und das mit Recht, schließlich stammen die Toiletten in den Räumlichkeiten noch aus den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. „Da hat sich über die Zeit einiges an Arbeit angestaut“, sagte der Erste Vorsitzende des Wesendorfer Sportclubs Stefan Müller. Doch nicht nur das stille Örtchen ist betroffen von den Bauarbeiten, vor allem geht es um Rohre und Elektrik. Vier Kabinentrakte samt Duschen benötigen ebenso eine bauliche Anpassung an modernere Standards. „Mal schauen, wie wir das lösen, ob wir einen Container oder ein Dixie-Klo bereitstellen“, so Stefan Müller. Denn eines ist klar: Während der Sanierung ist die Nutzung des Sportheims teilweise eingeschränkt.

Trotz der kurzzeitigen Unannehmlichkeiten freue sich der Sportclub umso mehr auf die Fertigstellung, sodass dieses Problem von der Liste gestrichen werden kann. Dort stand das Anliegen Sanierung bereits seit dem letzten Jahr, nachdem der Vorstand auf die Dringlichkeit einer Erneuerung aufmerksam gemacht hatte und einen Antrag forcierte. Mitarbeiter der A+I-Planungsgruppe waren 2019 vor Ort, um die problematischen Stellen in den Gebäuden anzuschauen und die Sachlage einzuschätzen. Dann kam das Warten und Hoffen auf eine Förderung des Landes, die bis zu 40 Prozent des fälligen Betrages von wahrscheinlich mehr als 600 000 Euro – also knapp 240 000 Euro – betragen hätte. Am Ende der Wartezeit liegt allerdings eine Absage auf dem Tisch, die nun eine höhere Eigenbeteiligung der Gemeinde bedeutet.

Vereinsmitglieder wollen sich tatkräftig in die Sanierung einbringen

„Die großen Bauarbeiten überlassen wir selbstverständlich den Fachmännern, aber bei den groben Sachen, die anfallen, sowie Fliesen abtragen, helfen unsere Mitglieder gerne“, bringt Müller den Sportclub tatkräftig in Stellung. Ein Beginn in diesem Jahr sei allerdings sehr optimistisch, er rechnet eher mit dem ersten Quartal des nächsten Jahres.

Von Hinnerk Jordan