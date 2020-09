Warum AZ-Leser Jürgen Rohde eine neue Agrarpolitik fordert

Hankensbüttel

Dass die Landschaft verödet, ist nicht Schuld der Landwirtschaft, sondern der Politik, die den Landwirten vorgegeben hat, was sie zu tun und zu lassen haben – das meint der Hankensbütteler AZ-Leser Jürgen Rohde in seinem Leserbrief, in dem er eine Umkehr in der Agrarpolitik fordert.

Die demonstrierenden Landwirte haben meine Sympathie, nur die Argumente sind falsch, denn die Beschränkung des Stickstoffeintrags und des Einsatzes von Pestiziden ist überfällig. Die Hauptstoßrichtung des Protestes sollte vielmehr die völlig verfehlte Agrarpolitik sein.

Die Bauern haben sich nur so verhalten, wie es ihnen die Politik vorgegeben hat

Natürlich ist die Landwirtschaft an der Verödung unserer Landschaft Schuld. Wodurch denn sonst sollte das weitgehende Verschwinden von Ortolan, Grauammer, Lerche, Wachtel und Rebhuhn aus der Feldmark begründet sein? Nur trifft die Schuld nicht die Bauern, sie haben sich nur so verhalten, wie es ihnen die Politik vorgegeben hat. Die Agrarpolitik der vergangenen 60 Jahre ist krachend gescheitert, nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch. Wieso regt sich kein Mensch über das Verschwinden der vielen kleinen und mittleren Familienbetriebe in der Landwirtschaft auf, die dem Marktdruck nicht standhalten konnten? Das Verschwinden vieler Hofstellen ist ja nicht nur ein wirtschaftliches Problem, sondern auch ein gesellschaftliches: Was für ein kultureller Verlust für die Dörfer, was zum Beispiel den gesellschaftlichen Zusammenhalt betrifft.

Der Grundfehler liegt darin, dass man die Landwirtschaft von vornherein in unser System der Marktwirtschaft eingegliedert hat. Nur, der Bauer arbeitet mit der Natur, und da gelten Natur- und nicht Marktgesetze. Wenn da ein System überlastet ist, bricht es zusammen. Fehlen die Blühpflanzen, bleiben die Insekten aus, und folglich finden die Vögel keine Nahrung.

Mit Blühstreifen und Lerchenfenstern ist es nicht mehr getan

Kurz gesagt: Eine neue Landwirtschaftspolitik muss her ohne Wachstumszwang. Mit Blühstreifen und Lerchenfenstern ist es nicht mehr getan. Ein fertiges Konzept kann ich nicht nennen, aber der ökologische Landbau und der Vertragsnaturschutz werden sicher eine wichtige Rolle spielen. Übrigens: Öko-Bauern fehlen bei den Protesten der Landwirte gegen die neue Düngeverordnung.

Von AZ-Leser Jürgen Rohde